Αδιανόητο περιστατικό στην Ισπανία: Νεκρή 4χρονη που υπνοβατούσε και έπεσε από το μπαλκόνι

Αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στην Ισπανία, καθώς ένα τετράχρονο κορίτσι που υπνοβατούσε πέθανε αφού έπεσε από το μπαλκόνι του πέμπτου ορόφου του σπιτιού της στην Κόστα Μπλάνκα.

Η νεαρή έχασε τη μάχη για τη ζωή σε νοσοκομείο στο Αλικάντε μετά την τραγική πτώση λόγω υπνοβασίας στις 5 το πρωί σε μια πολυκατοικία στο κοντινό θέρετρο Κάλπε στις 7 Σεπτεμβρίου.

Κανένας από τους γονείς δεν βρισκόταν στο ακίνητο εκείνη την ώρα και η 15χρονη αδερφή φρόντιζε τον ενός έτους αδερφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα και ο πατέρας της την μετέφεραν σε τοπικό κέντρο υγείας προτού μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο του Αλικάντε σε κρίσιμη κατάσταση.

Το νεαρό κορίτσι πέθανε πέντε ημέρες αργότερα λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, αν και η είδηση ​​για τον θάνατο του νεαρού έγινε γνωστή μόλις τις τελευταίες ώρες.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν σήμερα ότι οι ερευνητές που ερευνούσαν την τραγωδία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της ήταν τυχαίος και το ισπανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Informacion ισχυρίζεται ότι το νεαρό κορίτσι είχε υπνοβατήσει στο παρελθόν.

Το τετράχρονο κοριτσάκι φέρεται να είχε σκαρφαλώσει πάνω από ένα κιγκλίδωμα μπαλκονιού πριν χάσει την ισορροπία του και πέσει από την άκρη, χτυπώντας ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο από κάτω πριν καταλήξει στο έδαφος.

