Adin Ross και Drake καλύπτουν έξοδα της κηδείας του Γάλλου streamer που πέθανε σε live μετάδοση

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνεται ο θάνατος του Γάλλου streamer και δημιουργού περιεχομένου Raphaël Graven, γνωστού με το ψευδώνυμο Jean Pormanove.

Ο streamer κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης.

Οι γαλλικές αρχές, έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τα αίτια του θανάτου, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Πως πέθανε ο Γάλλος streamer σε live μεταδοση

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Monde, ο 46χρονος πρώην στρατιωτικός φέρεται να υπέστη κακοποίηση και σωματική βία από άλλους συμμετέχοντες στις livestream μεταδόσεις, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό για το περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιούνταν. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πως οι υπόλοιποι χρήστες αντιλήφθηκαν τον θάνατό του ενώ βρίσκονταν ξαπλωμένοι στο έδαφος, διακόπτοντας τότε τη μετάδοση.

Adin Ross και Drake καλύπτουν έξοδα της κηδείας του Γάλλου streamer

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει διεθνή συγκίνηση. Ο Αμερικανός streamer Adin Ross και ο καλλιτέχνης Drake γνωστοποίησαν ότι θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας του Pormanove. Ο Ross δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Αυτό είναι φρικτό και αηδιαστικό. Όποιος συμμετείχε σε αυτό πρέπει να λογοδοτήσει. Μίλησα με τον Drake και συμφωνήσαμε να καλύψουμε τα έξοδα της κηδείας. Αυτό δεν θα φέρει πίσω τη ζωή του, αλλά είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε.»

Στο ίδιο πνεύμα, η Ύπατη Αρμοστής για τα Παιδιά στη Γαλλία, Sarah El Haïry, τόνισε την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο στο διαδικτυακό περιεχόμενο, αναφέροντας:

«Οι πλατφόρμες φέρουν τεράστια ευθύνη στη ρύθμιση του περιεχομένου, ώστε τα παιδιά μας να μην εκτίθενται σε σκηνές βίας. Καλώ τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.»

Η διαδικτυακή κοινότητα αποχαιρετά με συγκίνηση τον Jean Pormanove, ενώ πλήθος χρηστών εκφράζει την αγανάκτησή του για τις συνθήκες του θανάτου του και ζητά δικαιοσύνη.

Ποιος είναι ο Adin Ross

Ο Jean Pormanove — με το πραγματικό όνομα Raphaël Graven — υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς και αμφιλεγόμενους Γάλλους streamers, με ενεργή παρουσία στον χώρο των livestreams από το 2020 έως και το 2025. Γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1979 στο Woippy της Μοζέλ και ξεκίνησε την πορεία του στα social media μέσα από το TikTok.

Αρχικά προσέλκυσε κοινό με το ιδιαίτερο χιούμορ του και τις διαδραστικές του εμφανίσεις στην κατηγορία «Just Chatting», ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε στο Twitch, συγκεντρώνοντας περίπου 669.000 ακολούθους και περισσότερα από 35 εκατομμύρια προβολές. Η μεγαλύτερη όμως επιτυχία του ήρθε μέσω της πλατφόρμας Kick, όπου το 2024 αναδείχθηκε στον πιο δημοφιλή Γάλλο streamer.

Το περιεχόμενό του περιλάμβανε κωμικές σκηνές, αυθόρμητες αντιδράσεις και ακραίες προκλήσεις, πολλές από τις οποίες προκαλούσαν έντονη συζήτηση. Αν και αγαπήθηκε από χιλιάδες θεατές, δέχτηκε και σκληρή κριτική για την προβολή βίαιου ή εξευτελιστικού περιεχομένου.

Στα τέλη του 2024, δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι ο Graven είχε κακοποιηθεί συστηματικά από άλλους streamers, όπως οι Naruto και Safine, οι οποίοι συμμετείχαν συχνά στις μεταδόσεις του. Το υλικό που κυκλοφόρησε έδειχνε τον Graven να υφίσταται εξευτελισμούς και σωματική βία μπροστά στην κάμερα, γεγονός που κινητοποίησε το ενδιαφέρον των αρχών και της κοινής γνώμης.

Η τραγωδία κορυφώθηκε στις 18 Αυγούστου 2025, όταν ο Jean Pormanove κατέρρευσε και πέθανε ζωντανά στον αέρα, κατά τη διάρκεια ενός μαραθώνιου livestream. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κοινόχρηστο χώρο streaming στο Contes, κοντά στη Νίκαια. Αν και αρχικά δεν θεωρήθηκε ύποπτος θάνατος, οι συνθήκες του περιστατικού — σωματική εξάντληση, έλλειψη ύπνου, τοξικές ουσίες και πιθανή κακομεταχείριση — προκάλεσαν έντονο προβληματισμό και οδήγησαν σε επίσημη έρευνα και παραγγελία ιατροδικαστικής εξέτασης.