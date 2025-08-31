Αεροπορική εταιρεία «τα βάζει» με τους παχύσαρκους: Η αλλαγή στην πολιτική για την έξτρα θέση

Η Southwest Airlines αναμένεται να εφαρμόσει νέα πολιτική σχετικά με τους ταξιδιώτες που δεν χωράνε μεταξύ των μπράτσων του καθίσματός τους, ζητώντας τους να πληρώσουν εκ των προτέρων για μία επιπλέον θέση, στο πλαίσιο μιας σειράς πρόσφατων αλλαγών που πραγματοποιεί η αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους.

Όπως αναφέρει το Associated Press, ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 27 Ιανουαρίου 2026, την ίδια ημέρα που η Southwest θα αρχίσει να εκχωρεί θέσεις.

Επί του παρόντος, οι επιβάτες με μεγάλο σωματότυπο μπορούν είτε να πληρώσουν εκ των προτέρων για ένα επιπλέον κάθισμα με την επιλογή να τους επιστραφούν τα χρήματα αργότερα, είτε να ζητήσουν ένα δωρεάν επιπλέον κάθισμα στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική της αεροπορικής εταιρίας, η επιστροφή χρημάτων εξακολουθεί να είναι δυνατή, αλλά δεν θα είναι πλέον εγγυημένη.

Σε δήλωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, η Southwest ανέφερε ότι αναθεωρεί ορισμένες από τις πολιτικές της, καθώς προετοιμάζεται για την εκχώρηση θέσεων το επόμενο έτος.

«Για να εξασφαλίσουμε χώρο, ενημερώνουμε τους πελάτες που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν την πολιτική για επιπλέον θέσεις ότι θα πρέπει να τις αγοράσουν κατά την κράτηση», αναφέρεται στη δήλωση.

Αυτή είναι η τελευταία αλλαγή της Southwest, η οποία ήταν γνωστή για το ότι επέτρεπε στους επιβάτες της να επιλέγουν τις θέσεις τους μετά την επιβίβαση στο αεροπλάνο και για το ότι επέτρεπε τη δωρεάν μεταφορά των αποσκευών τους, κάτι που σταμάτησε τον Μάιο.

Αυτά τα προνόμια ήταν καθοριστικά για τη διαφοροποίηση της αεροπορικής εταιρίας χαμηλού κόστους από τους ανταγωνιστές της.

Επιστροφή χρημάτων με αστερίσκους

Η Southwest δηλώνει ότι θα συνεχίσει να επιστρέφει το δεύτερο εισιτήριο σύμφωνα με τη νέα πολιτική της για επιπλέον θέσεις, εάν η πτήση δεν είναι πλήρως κλεισμένη κατά την ώρα της αναχώρησης και εάν και τα δύο εισιτήρια του επιβάτη έχουν αγοραστεί στην ίδια κατηγορία κράτησης.

Ο επιβάτης πρέπει επίσης να ζητήσει την επιστροφή χρημάτων εντός 90 ημερών από την πτήση.

Εάν ένας επιβάτης που χρειάζεται επιπλέον θέση δεν την αγοράσει εκ των προτέρων, θα πρέπει να την αγοράσει στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με τη νέα πολιτική. Εάν η πτήση είναι πλήρης, ο επιβάτης θα μεταφερθεί σε νέα πτήση.

Ο Jason Vaughn, ταξιδιωτικός πράκτορας με έδρα το Ορλάντο, ο οποίος δημοσιεύει κριτικές για θεματικά πάρκα και ταξιδιωτικές συμβουλές για άτομα με υπερβολικό βάρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον ιστότοπό του, Fat Travel Tested, δήλωσε ότι η αλλαγή πιθανότατα θα επηρεάσει τους ταξιδιώτες όλων των μεγεθών.

Η τρέχουσα πολιτική της Southwest συνέβαλε στη δημιουργία μιας πιο άνετης εμπειρίας πτήσης για τους ταξιδιώτες με υπερβολικό βάρος, είπε, ενώ παράλληλα εξασφάλισε ότι όλοι οι επιβάτες έχουν επαρκή χώρο στις θέσεις τους. «Νομίζω ότι θα κάνει την εμπειρία πτήσης χειρότερη για όλους», επισήμανε για τον νέο κανονισμό.

Ο Vaughn περιέγραψε την αλλαγή ως μια ακόμη απογοήτευση για τους πιστούς πελάτες της Southwest, όπως ο ίδιος, παρομοιάζοντάς την με την πρόσφατη αλλαγή λογότυπου της Cracker Barrel, η οποία εξόργισε ορισμένους από τους θαυμαστές του εστιατορίου.

«Δεν έχουν πλέον ιδέα ποιοι είναι οι πελάτες τους», είπε για την αεροπορική εταιρία. «Δεν έχουν πια ταυτότητα», ανέφερε.

Η αεροπορική εταιρία αντιμετώπισε πρόσφατα δυσκολίες και δέχεται πιέσεις από επενδυτές να αυξήσει τα κέρδη και τα έσοδά της. Επίσης, πέρυσι ανακοίνωσε ότι θα χρεώνει επιπλέον τους πελάτες για περισσότερο χώρο για τα πόδια και θα προσφέρει νυχτερινές πτήσεις.