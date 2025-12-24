Αεροπορική τραγωδία στην Τουρκία: Γιατί το μαύρο κουτί στέλνεται σε ουδέτερη χώρα

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι έρευνες των τουρκικών αρχών στο σημείο όπου συνετρίβη το ιδιωτικό τζετ Falcon-50, κοντά στο χωριό Κεσίκαβακ της επαρχίας Χαϊμάνα, νοτιοδυτικά της Άγκυρας.

Το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή και στους οκτώ επιβαίνοντες, ανάμεσά τους τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ, καθώς και μία Ελληνίδα αεροσυνοδό.

Στο σημείο έχουν εντοπιστεί τόσο ο καταγραφέας φωνής (CVR) όσο και ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης (FDR), με τις αρχές να εξετάζουν εξονυχιστικά κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει τα αίτια της συντριβής.

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, οι συσκευές θα σταλούν για ανάλυση σε ουδέτερη χώρα, καθώς η έρευνα δεν μπορεί να διεξαχθεί ούτε στην Τουρκία, ούτε στη Λιβύη, ούτε στη Μάλτα — τις τρεις χώρες που συνδέονται με το αεροσκάφος.

Η πτήση που μετατράπηκε σε αγώνα επιβίωσης

Το αεροσκάφος με αριθμό 9H-DFS απογειώθηκε στις 20:10 το βράδυ της Τρίτης από το αεροδρόμιο Εσένμπογα με προορισμό την Τρίπολη. Μόλις 22 λεπτά αργότερα, το πλήρωμα ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου ότι αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα και ζητά επιστροφή στην Άγκυρα.

Ακολούθησε μια δραματική αλληλουχία επικοινωνιών:

20:31 – Ο κυβερνήτης δηλώνει PAN-PAN, αναφέροντας γενική ηλεκτρική δυσλειτουργία.

20:33 – Ενεργοποιείται ο κωδικός έκτακτης ανάγκης 7700 , το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

20:36 – Η επικοινωνία αρχίζει να χάνεται, η φωνή του πιλότου ακούγεται με δυσκολία και τα δεδομένα πτήσης εξαφανίζονται σταδιακά από το ραντάρ.

20:38 – Το αεροσκάφος χάνεται πλήρως από τις οθόνες. Οι κλήσεις του ελεγκτή μένουν αναπάντητες.

Λίγο αργότερα, η Πολεμική Αεροπορία επιβεβαιώνει ότι το τζετ έχει συντριβεί.

Ταυτοποίηση θυμάτων και διεθνής κινητοποίηση

Οι σοροί των επιβατών περισυλλέγονται και μεταφέρονται στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για ταυτοποίηση μέσω DNA. Συγγενείς των θυμάτων έχουν ήδη φτάσει στην Τουρκία, ενώ στην Άγκυρα βρίσκεται και λιβυκή κυβερνητική αντιπροσωπεία.

Στο σημείο της τραγωδίας μετέβησαν υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου και ο Διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Η έρευνα που τώρα ξεκινά

Οι τουρκικές αρχές έχουν ήδη συντάξει προκαταρκτική έκθεση, ωστόσο η πλήρης διερεύνηση αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες.

Η ανάλυση των καταγραφέων σε ουδέτερη χώρα θεωρείται κρίσιμη για να διαπιστωθεί εάν το δυστύχημα οφείλεται σε τεχνική βλάβη, ανθρώπινο λάθος ή άλλους παράγοντες.

Η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει δεσμευτεί ότι τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν με «απόλυτη διαφάνεια», ενώ Λιβύη και Τουρκία έχουν ήδη ανταλλάξει επίσημα συλλυπητήρια.