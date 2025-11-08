Μενού

Αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ: Στους 14 έφτασαν οι νεκροί στο Κεντάκι

Σε 14 αυξήθηκαν οι νεκροί από τη συντριβή του αεροσκάφους cargo της UPS στις ΗΠΑ.

ups_kentaki
Κρανίου τόπος το σημείο της συντριβής του αεροπλάνου | YouTube
Κι άλλο θύμα εντοπίστηκε χθες Παρασκευή εκεί όπου συνετρίβη εμπορευματικό αεροσκάφος της UPS την Τρίτη στη Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι των ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε τον απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε 14 νεκρούς, ανακοίνωσε μέσω X ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων McDonnell Douglas MD-11 της εταιρείας UPS με προορισμό τη Χαβάη συνετρίβη την Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα) αμέσως μετά την απογείωση, καταστρέφοντας κτίρια και προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών δημοσίευσε βίντεο από drone από το σημείο όπου συνετρίβη αεροπλάνο της UPS. Δείχνει επίσης ένα μεγάλο, καμένο πεδίο με συντρίμμια σε μικρή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μοχάμεντ Άλι.

Εννέα άτομα αγνοούνταν μέχρι το πρωί της Πέμπτης, δήλωσε ο δήμαρχος του Λούισβιλ, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης «αναβάλλουν» την συγκέντρωση των συντριμμιών για να προσπαθήσουν να βρουν άλλα πιθανά θύματα.

