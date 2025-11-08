Αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ: Στους 14 έφτασαν οι νεκροί στο Κεντάκι

Κι άλλο θύμα εντοπίστηκε χθες Παρασκευή εκεί όπου συνετρίβη εμπορευματικό αεροσκάφος της UPS την Τρίτη στη Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι των ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε τον απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε 14 νεκρούς, ανακοίνωσε μέσω X ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.
Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων McDonnell Douglas MD-11 της εταιρείας UPS με προορισμό τη Χαβάη συνετρίβη την Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα) αμέσως μετά την απογείωση, καταστρέφοντας κτίρια και προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.
Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών δημοσίευσε βίντεο από drone από το σημείο όπου συνετρίβη αεροπλάνο της UPS. Δείχνει επίσης ένα μεγάλο, καμένο πεδίο με συντρίμμια σε μικρή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μοχάμεντ Άλι.
Εννέα άτομα αγνοούνταν μέχρι το πρωί της Πέμπτης, δήλωσε ο δήμαρχος του Λούισβιλ, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης «αναβάλλουν» την συγκέντρωση των συντριμμιών για να προσπαθήσουν να βρουν άλλα πιθανά θύματα.
- Αστυνομικός με 602.000 ευρώ στην άκρη φαινόταν χαμηλόμισθος: Μαγικό «λυχνάρι» τα ναρκωτικά
- Κατσιπόδι, Μαγκουφάνα, Κακοσάλεσι: Ξέρεις πώς λέγονταν αρχικά 20 πασίγνωστοι δήμοι της Αττικής;
- Απασφαλίζουν οι αστυνομικοί της Κρήτης κατά Χρυσοχοΐδη: «Δεν είμαστε πειραματόζωα, θέλουμε σεβασμό»
- Ο Μικρούτσικος «δίκασε» Σίλα Σεραφείμ: «Από το '90 αποτυχημένος, σταμάτησαν να τον καλούν»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.