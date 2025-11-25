Αφγανιστάν: Απειλεί για «ανάλογη απάντηση» στις πακιστανικές επιθέσεις με 10 νεκρούς

Ότι θα απαντήσει «με τον κατάλληλο τρόπο» στις πακιστανικές επιθέσεις που στοίχησαν τη ζωή σε δέκα ανθρώπους και τραυμάτισαν πολλούς απείλησε το Αφγανιστάν, πυροδοτώντας νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ταλιμπάν, τα πλήγματα από drones και αεροσκάφη στόχευαν τις επαρχίες Χοστ, Κουνάρ και Πακτίκα. Στην επαρχία Χοστ, ένας πολίτης σκοτώθηκε μαζί με εννέα παιδιά, ενώ στις άλλες περιοχές τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι.

Οι κάτοικοι της Ζίγκε Μουγκαλγκάι βρέθηκαν να σκάβουν στα συντρίμμια των κατεστραμμένων σπιτιών τους για να θάψουν τους νεκρούς.

Η επίθεση σημειώνεται μία ημέρα μετά από επίθεση αυτοκτονίας σε επαρχία του Πακιστάν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και για την οποία δεν έχει αναληφθεί καμία ευθύνη μέχρι στιγμής.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ προειδοποίησε ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν, ενώ οι ταραχές στα σύνορα είχαν ήδη προκαλέσει περίπου 70 νεκρούς τον Οκτώβριο.

Οι σχέσεις μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν παραμένουν τεταμένες, παρά τις προσπάθειες για εκεχειρία με μεσολάβηση Τουρκίας και Κατάρ. Η Καμπούλ κατηγορεί το Πακιστάν για φιλοξενία ένοπλων ομάδων, ενώ το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την αφγανική πλευρά για παροχή καταφυγίου σε τρομοκρατικές οργανώσεις, ανάμεσά τους οι Πακιστανοί Ταλιμπάν (TTP).

Τα σύνορα των δύο χωρών, μήκους 2.600 χιλιομέτρων, παραμένουν κλειστά από τις 12 Οκτωβρίου, επηρεάζοντας σημαντικά το διμερές εμπόριο.