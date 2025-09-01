Τουλάχιστον 800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 2.800 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ που έπληξε τις βορειοανατολικές περιοχές του Αφγανιστάν.

Οι εικόνες που φτάνουν από την πληγείσα περιοχή προκαλούν σοκ.

Πολλοί αγνοούμενοι παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια, καθώς οδική πρόσβαση στις πληγείσες κοινότητες είναι ακόμη αδύνατη.

Διασώσεις με γυμνά χέρια

Εκατοντάδες άνθρωποι σκάβουν με τα χέρια σε κατεστραμμένα σπίτια αναζητώντας επιζώντες, ενώ τραυματίες μεταφέρονται συνεχώς με ελικόπτερα σε νοσοκομεία.

Η UNICEF και άλλοι οργανισμοί βρίσκονται στην περιοχή για να βοηθήσουν, με κύριες προτεραιότητες την υγειονομική περίθαλψη, την προστασία των παιδιών, την ύδρευση και την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής. «Τα σπίτια είναι χτισμένα σχεδόν το ένα πάνω στο άλλο. Όταν καταρρέει το ένα, συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα», λέει εκπρόσωπος της UNICEF στο BBC.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων

Ο Sadiqullah, κάτοικος του Nurgal, έχασε τη σύζυγό του και δύο γιους. Περιγράφει πως θάφτηκε εν μέρει κάτω από τα ερείπια και έμεινε παγιδευμένος για ώρες μέχρι να τον απεγκλωβίσουν. «Το δωμάτιο έπεσε πάνω μου… Η γυναίκα μου και οι δύο γιοι μου είναι νεκροί», είπε από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Ο Faridullah Fazli, από την Asadabad, περιγράφει την ατμόσφαιρα μετά τον σεισμό ως «ατμόσφαιρα φόβου και τρόμου», ενώ βοήθησε εθελοντικά στη μεταφορά τραυματιών.

#BREAKING



At least 622 people killed in Afghanistan earthquake



6.0 magnitude earthquake struck eastern #Afghanistan near Jalalabad late Sunday



Entire villages in Kunar province destroyed. Officials warn the toll may rise as rescue teams reach remote areas… pic.twitter.com/XecM17Enxc — Nabila Jamal (@nabilajamal_) September 1, 2025

Νοσοκομεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο επικεφαλής του νοσοκομείου Asadabad, Δρ. Muladad, μιλά για κατάσταση κρίσης, με έναν τραυματία να φτάνει κάθε πέντε λεπτά. Όλα τα κρεβάτια είναι γεμάτα και ασθενείς νοσηλεύονται στο πάτωμα.

«Δεν περίμενα ποτέ μια τέτοια κρίση», δήλωσε, τονίζοντας ότι έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Παιδιά και ηλικιωμένοι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια

Αυτόπτες μάρτυρες από την πληγείσα περιοχή Nurgal κάνουν λόγο για ολική καταστροφή χωριών. «Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, όλοι είναι κάτω από τα ερείπια. Χρειαζόμαστε βοήθεια, δεν υπάρχει κανείς να μας βοηθήσει», δήλωσε κάτοικος στο Associated Press.

Η κατάσταση παραμένει δραματική

Καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια απεγκλωβισμού και διάσωσης, οι αρχές και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί περαιτέρω, με τις ανάγκες σε ιατρική βοήθεια, στέγαση και τρόφιμα να αυξάνονται δραματικά.

Πηγή: AP