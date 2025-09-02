Αφγανιστάν: Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί από τον σεισμό

Αυξάνεται εκθετικά ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό 6 Ρίχτερ στο ανατολικό Αφγανιστάν, με τον τελευταίο απολογισμό της «Ερυθράς Ημισελήνου» να κάνει λόγο για πάνω από 1.000 απώλειες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, σε 1.124 ανήλθε ο απολογισμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στο ανατολικό Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα η αφγανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου, ανθρωπιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Τουλάχιστον 3.251 άνθρωποι τραυματίστηκαν και πάνω από 8.000 σπίτια καταστράφηκαν από τον σεισμό, πρόσθεσε η οργάνωση αυτή.

Αφγανιστάν: Η τεκτονική ζώνη σύγκρουσης

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι νεκροί από τον σεισμό που χτύπησε χθες τα ξημερώματα (01/09) το Αφγανιστάν ανέρχονται στους 1.000, προκαλώντας φόβο για τη ζώνη σύγκρουσης των τεκτονικών πλακών Ινδίας και Ευρασίας, η οποία ευθύνεται για το 15% της συνολικής σεισμικής ενέργειας που εκλύεται κάθε χρόνο παγκοσμίως.

Ο ειδικός Dr. Baptie στο Science Media Centre, εξήγησε γιατί η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό κίνδυνο: Η δύναμη πίσω από αυτό το τελευταίο σεισμό είναι η ίδια που οδήγησε στη δημιουργία των Ιμαλαΐων, του Καρακόραμ και του Οροπεδίου του Θιβέτ – η σύγκρουση των τεκτονικών πλακών της Ινδίας και της Ευρασίας.

«Με την Ινδία να κινείται προς την Ευρασία με ταχύτητα περίπου 45 mm κάθε χρόνο, αυτή η ζώνη σύγκρουσης είναι μία από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές της Γης – αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% της συνολικής σεισμικής ενέργειας που απελευθερώνεται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για μια περιοχή με πολύ υψηλό σεισμικό κίνδυνο, με τακτική σεισμική δραστηριότητα που εκτείνεται σε πολύπλοκα συστήματα ρηγμάτων που κατανέμονται σε μια ευρεία περιοχή», αναφέρει ο καθηγητής.