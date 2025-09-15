Αφιέρωμα του AP στο ελληνικό νησί με τα 1.000 ιδιωτικά εκκλησάκια: Ένα για κάθε οικογένεια

Πάνω από 1.000 εκκλησίες βρίσκονται διάσπαρτες στην Τήνο. Σύμφωνα με μια σπάνια παράδοση που χρονολογείται εδώ και αιώνες, οι συνήθως απλές, πέτρινες κατασκευές, μεγέθους ενός δωματίου, συντηρούνται με επιμέλεια από τις απλές οικογένειες που τις κατέχουν.

Όπως αναφέρει το Associated Press, αυτές οι ιδιωτικές, ασβεστωμένες εκκλησίες με μικροσκοπικά καμπαναριά ανήκουν σε ογδοντάχρονους και στη Γενιά Ζ, σε κτηνοτρόφους και ξενοδόχους, σε ορθόδοξους χριστιανούς και καθολικούς που προσεύχονται καθημερινά, αλλά και σε de facto άθεους.

Αυτό που έχουν κοινό είναι η ακλόνητη αφοσίωσή τους στη διατήρηση των μικρών εκκλησιών που έχτισαν οι πρόγονοί τους — και στη διοργάνωση του πανηγυριού γύρω από την γιορτή της Παναγίας ή του αγίου που τιμούν.

«Αυτή η παράδοση και το έθιμο που μας συνδέει μεταξύ των μελών της οικογένειας είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Είμαι απόλυτα αφοσιωμένη στη διατήρηση και τη μετάδοσή τους στα παιδιά μου», δήλωσε η Ιωάννα Κρικέλλη κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ του Σεπτεμβρίου στην εκκλησία της οικογένειάς της, τον Άγιο Σώστη, που ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα.

Σκαρφαλωμένη σε ένα βραχώδες ακρωτήρι στο Αιγαίο Πέλαγος απέναντι από τη Μύκονο, η εκκλησία με τα δίδυμα καμπαναριά της που στέφονται από απλούς σταυρούς, φιλοξένησε μια βραδινή λειτουργία διάρκειας μιας ώρας. Εκατοντάδες πιστοί συνέρρευσαν στην αυλή, στολισμένη με μικρές ελληνικές σημαίες και φωτάκια.

«Αυτό που βλέπετε εδώ είναι πολύ βαθύ», λέει η κ. Κρικέλλη, καθώς τα μέλη της οικογένειας — μεταξύ των οποίων δύο που είχαν ταξιδέψει από την Ισλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την περίσταση — σερβίρουν σπιτική ρακή και γλυκά μετά τη λειτουργία.

Διαβάστε ακόμα: Tι συμβαίνει επιτέλους στον Μόρνο; Χαμηλό 15ετίας για τη βασική πηγή υδροδότησης της Αττικής

Πληθώρα εκκλησιών στα ελληνικά νησιά

Για αιώνες, οι Ευρωπαίοι αριστοκράτες έχτιζαν ιδιωτικές εκκλησίες, συνήθως στα παλάτια τους. Σήμερα, πολλά σπίτια στην κυρίως ορθόδοξη Ελλάδα έχουν ένα μικρό εκκλησάκι κοντά τους. Πέρα από το πνευματικό, οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τους χώρους λατρείας μπορούν να επεκταθούν και σε κτίρια που συνδέονται με αυτούς.

Αλλά στα νησιά των Κυκλάδων, ιδιαίτερα στη Σίφνο και την Τήνο, υπάρχει περισσότερα από ένα εκκλησάκι ανά 10 κατοίκους. Οι λόγοι ανάγονται σε παλαιότερες αυτοκρατορίες, οι οποίες διαδοχικά εποπτεύαν αυτά τα στρατηγικά νησιά που αποτελούσαν γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Οι Βενετοί, που κυβέρνησαν την Τήνο από τον 13ο έως τις αρχές του 18ου αιώνα, παραχώρησαν δικαιώματα γης στους αγρότες της Τήνου ως ανάχωμα έναντι των Οθωμανών.

Μετά την κατάκτηση, οι Οθωμανοί επέτρεψαν στους ντόπιους να διατηρήσουν και να χτίσουν εκατοντάδες εκκλησάκια στα αγροκτήματά τους, σύμφωνα με την Μαρία Βιδάλη, αρχιτέκτονα από την Τήνο που έχει ερευνήσει τα εκκλησάκια.

Στη συνέχεια, υπάρχουν πολλά εκκλησάκια που χτίστηκαν από οικογένειες ναυτικών ως ευχή για το ασφαλές ταξίδι τους, εκείνα που χτίστηκαν για αποθανόντες συγγενείς και εκείνα που χτίστηκαν προς τιμήν της Παναγίας, πρόσθεσε η Βιδάλη. Ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ελλάδας, η Παναγία Ευαγγελίστρια, βρίσκεται στην κύρια πόλη της Τίνου.

Παρόλο που σχεδόν όλα τα εκκλησάκια έχουν το χαρακτηριστικό κυκλαδίτικο στυλ — κυβικές μορφές, επίπεδες στέγες, πινελιές μπλε χρώματος σε κυρίως λευκές επιφάνειες — «κάθε χτίστης πρόσθεσε τη δική του πινελιά», λέει ο Μάρκος Φώσκολος. Ο ντόπιος της Τήνου είναι καθολικός ιερέας στο νησί για περισσότερα από 50 χρόνια και έχει συγγράψει την ιστορία του.

Διαβάστε ακόμα: Το κουδούνι χτύπησε και φέτος στο παλαιότερο σχολείο της Αθήνας

Τα πανηγύρια στα οικογενειακά εκκλησάκια συγκεντρώνουν τις κοινότητες του νησιού

Τα περισσότερα εκκλησάκια είναι πάντα ανοιχτά, με προμήθεια λαδιού για τα φυτίλια των κεριών, καθώς και γλυκά και εμφιαλωμένο νερό για τους προσκυνητές.

«Είναι σαν να περιμένουν επισκέπτες», είπε ο Νίκος Λεβαντής στον Άγιο Γεώργιο, ένα εκκλησάκι 200 ετών ενός φίλου του, στριμωγμένο ανάμεσα σε τεράστιους γρανιτένιους βράχους.

Η οικογένεια του Λεβάντη έχει τρία παρεκκλήσια και ο ίδιος θυμάται ότι ως παιδί κουβαλούσε κουβέρτες για να κοιμηθεί με μια ντουζίνα ξαδέλφια του πριν από την πρωινή λειτουργία.

Η μητέρα του, Ελευθερία Λεβάντη, θυμάται πόσο σημαντικά κοινωνικά γεγονότα ήταν οι γιορτές για τους νησιώτες πριν από δεκαετίες. Οι νεαροί άνδρες συχνά έκαναν πρόταση γάμου βάζοντας ένα λουλούδι δίπλα στο κρέας στο πηρούνι τους και δίνοντάς το σε ένα κορίτσι, ανέφερε.

Το να προσφέρεις φαγητό στους προσκυνητές ήταν μια πρακτική ανάγκη, αναφέρει ο Φωσκόλος, όταν οι άνθρωποι περπατούσαν μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στα εκκλησάκια και το έκαναν ενώ νηστεύουν πριν λάβουν την Κοινωνία. Το να ταΐζεις τους φτωχούς ήταν επίσης μέρος της κοινωνικής σύμβασης για όσους κατείχαν αγροτική γη.

«Όλα αυτά συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός αισθήματος κοινότητας. Σε αυτά τα μικρά εκκλησάκια, ο καθένας γίνεται αδελφός με όλους τους άλλους», είπε ο Φωσκόλος. Η συγκέντρωση της κοινότητας παραμένει ένα κρίσιμο μέρος των σημερινών εορτασμών, αν και πολλοί έχουν μειωθεί σε κλίμακα.

««Το συναίσθημα είναι η γαλήνη. Εδώ χάνω την αίσθηση του χρόνου»

Οι αδελφοί Ρωμανός και Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος φιλοξενούν περίπου 80 άτομα για το γλέντι στην οικογενειακή τους εκκλησία, την Παναγία Φανερωμένη, που χτίστηκε στις αρχές του 1800 πάνω στα ερείπια ενός παρεκκλησιού του 17ου αιώνα. Ακόμα δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα, και ένας γιγάντιος ευκάλυπτος κλίνει πάνω από την κουζίνα του δεύτερου ορόφου με θέα στη Μύκονο και πέρα από αυτή.

Συντηρούν το έθιμο μαζί με δύο ξαδέλφια «για να τιμήσουν την οικογένεια, τη θρησκεία και την παράδοση», είπε ο Ρωμανός Βασιλόπουλος. Αν και δεν πηγαίνει τακτικά στην κυριακάτικη λειτουργία, βρίσκει κάτι μοναδικό στο εκκλησάκι του.

«Το συναίσθημα είναι η γαλήνη. Εδώ χάνω την αίσθηση του χρόνου. Είναι μόνο οι πέτρες και η θέα, και αυτές κουβαλούν ιστορίες και αναμνήσεις», είπε.

Για τον Λεβάντη, η προσευχή έχει επίσης διαφορετική αίσθηση στα οικογενειακά παρεκκλήσια. «Είναι καλύτερα εδώ, γιατί νιώθεις τον Θεό πιο κοντά. Μπορείς να συγκεντρωθείς περισσότερο στην πίστη», είπε.

Βαθιά ριζωμένες στην οικογένεια και την κοινότητα, οι εκκλησίες και τα πανηγύρια τους μπορούν να γίνουν εργαλεία ευαγγελισμού, σύμφωνα με τον Φωσκόλο. «Επειδή οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί... και είναι τόσα πολλά που μπορείς να βρεις ένα κάθε μέρα του χρόνου», αναφέρει ο καθολικός ιερέας.

Η αδελφή του, Μπερναντέτ Φώσκολου, βοήθησε στην οργάνωση του φεστιβάλ του Αγίου Σώστη — μιας ορθόδοξης γιορτής — και φροντίζει επίσης το δικό της παρεκκλήσι, τον Άγιο Αθανάσιο, κοντά στο χωριό Στένη στο εσωτερικό της χώρας. Οι τοίχοι του ακολουθούν τα ανώμαλα περιγράμματα των λίθων και μια πινελιά μπλε χρώματος κοσμεί το στρογγυλό καμπαναριό.

«Όταν μου πρόσφεραν την εκκλησία, ήμουν ενθουσιασμένη», είπε για το γεγονός ότι έγινε φροντιστής του οικογενειακού παρεκκλησιού, όπου στολίζει το ιερό με φρέσκα λουλούδια.

Μεταδίδοντας την παράδοση των οικογενειακών παρεκκλησιών από γενιά σε γενιά

Στο κοντινό χωριό Φαλατάδος, η Νικολέτα Ναζού περπατά καθημερινά την μικρή απόσταση από το σπίτι της μέχρι την εκκλησία της οικογένειας του συζύγου της, την Αγία Παρασκευή, για να βεβαιωθεί ότι υπάρχει λάδι για να κρατήσει το κερί αναμμένο.

«Είναι πρώτα απ' όλα δική μας ευθύνη, περνάει από γενιά σε γενιά ως κληρονομιά», είπε η Ναζού, η οποία εκτιμά ότι το παρεκκλήσι χρονολογείται από το 1600.

Το εκκλησάκι του Νόντα Χρυσοχοΐδη χρονολογείται μόνο από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν ο πατέρας του το έχτισε προς τιμήν του ομώνυμου αγίου, του Αγίου Κωνσταντίνου, κοντά στον Άγιο Σώστη. Ο Χρυσοχοΐδης είπε ότι είναι λιγότερο ευσεβής από τους γονείς του, αλλά είναι αισιόδοξος ότι η παράδοση δεν θα χαθεί παρά την αυξανόμενη εκκοσμίκευση σε όλη την Ευρώπη.

«Υπάρχει μια ισχυρή τάση που απομακρύνει τα παιδιά και τα εγγόνια μας από τον παραδοσιακό δρόμο της θρησκείας — την επίσκεψη σε εκκλησίες, την τιμή των αγίων, της Παναγίας και του Ιησού», είπε. «Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη διατηρήσουμε ζωντανή, γιατί είναι η ζωή μας».

Παρόλο που δεν θεωρεί τον εαυτό του θρήσκο και δεν ζει στο νησί, ο Γιάννης Καφαντάρης μοιράζεται το ίδιο συναίσθημα. Η οικογένεια του 26χρονου είναι συνιδιοκτήτρια της Παναγίας Θεοσκεπάστη, που βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη βουνοπλαγιά.

Πηγαίνει συχνά στο εκκλησάκι, επειδή είναι ένα ήσυχο μέρος για να χαλαρώσει με ένα βιβλίο. Και δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει τον χώρο ή το πανηγύρι. «Ο Χριστιανισμός έχει θρησκευτικές πτυχές, αλλά και πολιτιστικές. Ενώνει πολλούς ανθρώπους», είπε. «Θέλω να το συνεχίσω».