Αγανακτισμένος ο Έλτον Τζον: Κατηγορεί τη Daily Mail για «απεχθείς» επιθέσεις στην ιδιωτική ζωή του

Αγανακτισμένος, ο αστέρας της ποπ Έλτον Τζον κατήγγειλε σήμερα ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης τις «απεχθείς» επιθέσεις σε βάρος της προσωπικής ζωής του που διέπραξε, σύμφωνα με τον ίδιο, η ταμπλόιντ Daily Mail, καταγγέλλοντας κυρίως «υποκλοπές» των τηλεφωνικών γραμμών του.

Ο ερμηνευτής των επιτυχιών «Your Song» και «Rocket Man», όπως και ο σύζυγός του Ντέιβιντ Φέρνις και ο πρίγκιπας Χάρι, είναι μεταξύ των επτά εναγόντων που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά της Associated Newspapers Ltd (ANL), ιδιοκτήτριας εταιρείας της Daily Mail και της Mail on Sunday.

Κατηγορούν αυτές τις ταμπλόιντ πως απέκτησαν με παράνομο τρόπο πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα, κάτι που διαψεύδει ο όμιλος ANL.

Ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου, όπου ο Έλτον Τζον εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης για να καταθέσει για περίπου μισή ώρα, ο θρύλος της ποπ δεν έκρυψε την οργή του.

Υποστήριξε πως αυτή η δίκη έχει να κάνει με «τα απεχθέστερα πράγματα στον κόσμο που μπορούμε να υποστούμε στο θέμα της ιδιωτικότητας». Ο τραγουδιστής, ηλικίας 78 ετών, αναφέρεται σε άρθρα που δημοσιεύτηκαν το διάστημα μεταξύ 2000 και 2015.

«Έχουμε τρεις σταθερές γραμμές και όλες τους παγιδεύτηκαν, μεταξύ άλλων το κιβώτιο σύνδεσης που βρίσκεται στην άκρη του δρόμου μας», περιέγραψε ο καλλιτέχνης. Αυτό με «εξόργισε», συμπλήρωσε, εκτιμώντας πως ο ίδιος και ο σύζυγός του έχουν «υποστεί μια αδικία».

Επισήμανε επίσης πως εκείνος δεν είχε καταλάβει τη «σοβαρότητα των γεγονότων» τη στιγμή της δημοσίευσης των άρθρων.

«Επαίσχυντο»

Στη γραπτή κατάθεσή του, αντίγραφο της οποίας περιήλθε στην κατοχή δημοσιογράφων, ο Έλτον Τζον μίλησε για την «επαίσχυντη (…) εισβολή» αυτών των ταμπλόιντ στην προσωπική ζωή τους και τη στιγμή της γέννησης του πρώτου γιου τους Ζάκαρι.

Χθες, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ενώπιον του Δικαστηρίου, ο Ντέιβιντ Φέρνις αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη δημοσίευση, τον Δεκέμβριο του 2010, του πιστοποιητικού γέννησης του γιου τους.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι της εκδότριας εταιρείας ANL υποστήριξαν, στα γραπτά συμπεράσματά τους, πως οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από τις ταμπλόιντ προέρχονταν από οικεία πρόσωπα των ανθρώπων που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη.

«Οι φίλοι τους, όπως και οι φίλοι των φίλων τους ή συνεργάτες παρείχαν συχνά πληροφορίες στον Τύπο σχετικά με την ιδιωτική ζωή των εναγόντων (…) με τρόπο εμπιστευτικό», επισήμαναν οι συνήγοροι.

Υποστήριξαν, επίσης, πως ο εκπρόσωπος Τύπου του Έλτον Τζον «έδινε συχνά στα ΜΜΕ, μεταξύ αυτών σε δημοσιογράφους του ANL, πληροφορίες» σχετικά με τη ζωή του ζευγαριού, όπως πληροφορίες ιατρικής φύσης.

Ο εν λόγω εκπρόσωπος «δεν εργάζεται πλέον για εμάς», είπε ο Έλτον Τζον στο δικαστήριο. «Οι φίλοι μας δεν μιλούν στον Τύπο και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παραμένουν φίλοι μας», υπογράμμισε.

«Για τους ανθρώπους που ζουν στο φως των προβολέων, είναι αναγκαίο να διαθέτει κανείς ασφαλείς χώρους όπου η ιδιωτική ζωή είναι σεβαστή», τόνισε στη γραπτή κατάθεσή του. Η δίκη ξεκίνησε τη 19η Ιανουαρίου και αναμένεται να διαρκέσει εννέα εβδομάδες.