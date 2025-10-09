Το άγνωστο καλλιτεχνικό παρελθόν του Έντι Ράμα: Γκαλερί στο Βερολίνο θα παρουσιάσει τα έργα του

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, μας είχε απασχολήσει ως αμφιλεγόμενο πολιτικό πρόσωπο συνιφασμένο με σκάνδαλα διαφθοράς. Ποιος θα μας το έλεγε ότι τώρα θα μας απασχολήσει και ως...καλλιτέχνης.

Ο Έντι Ράμα, πριν ασχοληθεί με την πολιτική, είχε σπουδάσει σε Σχολή Καλών Τεχνών και συγκεκριμένα στην Ακαδημία Τεχνών στα Τίρανα. Αργότερα μάλιστα, υπήρξε και καθηγητής εκεί.

Δούλεψε ως καλλιτέχνης στο Παρίσι τη δεκαετία του ’90, προτού επιστρέψει για να υπηρετήσει ως υπουργός Πολιτισμού της Αλβανίας το 1998. Ο Ράμα έγινε δήμαρχος των Τιράνων το 2000 και πρωθυπουργός το 2013.

Μάλιστα, ένα άρθρο των Financial Times είχε κάποτε αναφέρει ότι το πολιτικό γραφείο του Ράμα είναι γεμάτο κουτιά με κραγιόνια και μουτζουρωμένα σχέδια.

Έντι Ράμα: Τη διαχείρηση των έργων του ανέλαβε η γκαλερί Société στο Βερολίνο

Η καταξιωμένη γκαλερί σύγχρονης τέχνης Société στο Βερολίνο ανακοίνωσε ότι θα εκπροσωπεί τον πολιτικό/καλλιτέχνη. Ο Ράμα προστίθεται σε μια διεθνή ομάδα καλλιτεχνών που εκπροσωπούνται από τη Société, μεταξύ των οποίων οι Trisha Baga, Lu Yang και Petra Cortright.

Πέρυσι, η Marian Goodman παρουσίασε έργα του στον χώρο της γκαλερί στο Παρίσι: μια σειρά από κεραμικά γλυπτά με έντονα χρώματα που μοιάζουν να έχουν ανασυρθεί από έναν κοραλλιογενή ύφαλο, καθώς και αφηρημένα έργα σε χαρτί — πολλά από αυτά πάνω σε σελίδες ημερολογίων — και ταπετσαρίες.



Με πληροφορίες από Art News