Άγρια νύχτα στην Ουκρανία με αλληλοκατηγορίες ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε χθες Παρασκευή «στοχευμένα πλήγματα» των ρωσικών δυνάμεων σε υποσταθμούς ζωτικής σημασίας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

«Σκόπιμες επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών ενεργειακών υποδομών που επηρεάζουν άμεσα την ασφαλή λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων φέρουν χαρακτηριστικά πυρηνικής τρομοκρατίας και αποτελούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών εκδόθηκε έπειτα από εκείνη που εξέδωσε την Πέμπτη ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για στρατιωτικές επιχειρήσεις «που προκάλεσαν ζημιές σε υποσταθμούς ζωτικής σημασίας για την πυρηνική ασφάλεια στην Ουκρανία».

Ο ΔΟΑΕ αναφερόταν σε πλήγματα κοντά σε δύο πυρηνικούς σταθμούς – στις περιφέρειες Μικολάιφ και Χμελνίτσκι – εξαιτίας των οποίων διεκόπη η τροφοδοσία τους με ηλεκτρική ενέργεια. Ένας τρίτος πυρηνικός σταθμός, στο Ρίβνε, υποχρεώθηκε να μειώσει την ισχύ σε δύο από τους τέσσερις αντιδραστήρες του, συμπληρώνει ο ΔΟΑΕ, χωρίς να κατονομάζει μια εκ των αντιμαχόμενων πλευρών ως υπαίτια.

Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται συχνά για πλήγματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια πυρηνικών σταθμών στην Ουκρανία, ιδίως εκείνου στη Ζαπορίζια.

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Παράλληλα, τρία ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει ο Σεργκέι Σομπιάνιν σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε πως σε διάστημα τριών ωρών είχαν αναχαιτιστεί και καταστραφεί 38 ουκρανικά drones σε δύο ρωσικές περιφέρειες στο νότιο τμήμα της χώρας και στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014.