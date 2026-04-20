Αίγυπτος: Ψήστης παρά λίγο να «πλακωθεί» από τεράστιο γύρο για σουβλάκι

Νομίζατε ότι στην Ελλάδα είμαστε οι μόνοι που παίρνουμε στα σοβαρά το σουβλάκι; Την ώρα που κάποιοι προσπαθούν να αποκλείσουν την Τουρκία από τα «πνευματικά δικαιώματα» στο τυλιχτό, οι ψήστες από την Αίγυπτο δίνουν -σχεδόν- τη ζωή τους για τον γύρο.

Και δεν αστειευόμαστε. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, από ψητοπωλείο στην αφρικανική χώρα, δείχνει τους ψήστες να δουλεύουν γύρω από μία ρόδα γύρου κοτόπουλο, που μοιάζει με ρόδα οδοστρωτήρα.

Κάτω από το βάρος όμως, η ψησταριά καταρρέει, και παρά λίγο παρασύρει τον ψήστη στο κάτω μέρος του κλιπ, που σπρώχνεται στην άκρη από συνάδελφό του.

Mısır’da bir tavuk dönercinin, tavuk dönerin içine haddinden fazla deri ve yağ kattığı; aynı zamanda tek seferde 500 kilogramlık döner takmaya çalışmaları, beklenmedik bir durumla karşılaşmaalarına neden oldu. pic.twitter.com/3XAcZPprvL — Bayrak Medya (@bayrakmedya) April 20, 2026