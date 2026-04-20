Αίγυπτος: Ψήστης παρά λίγο να «πλακωθεί» από τεράστιο γύρο για σουβλάκι

Νομίζατε ότι στην Ελλάδα είμαστε οι μόνοι που παίρνουμε στα σοβαρά το σουβλάκι; Την ώρα που κάποιοι προσπαθούν να αποκλείσουν την Τουρκία από τα «πνευματικά δικαιώματα» στο τυλιχτό, οι ψήστες από την Αίγυπτο δίνουν -σχεδόν- τη ζωή τους για τον γύρο.
Και δεν αστειευόμαστε. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, από ψητοπωλείο στην αφρικανική χώρα, δείχνει τους ψήστες να δουλεύουν γύρω από μία ρόδα γύρου κοτόπουλο, που μοιάζει με ρόδα οδοστρωτήρα.
Κάτω από το βάρος όμως, η ψησταριά καταρρέει, και παρά λίγο παρασύρει τον ψήστη στο κάτω μέρος του κλιπ, που σπρώχνεται στην άκρη από συνάδελφό του.
- Η διεθνής νόσος της «τιτλομανίας»: Ευρωπαίοι πολιτικοί που πιάστηκαν όπως ο Λαζαρίδης
- Θάνατος Μυρτώς: «Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα» - Σπάει τη σιωπή του ο 66χρονος
- Πορτοκαλί φανάρι, ο απόλυτος γρίφος: Πότε τελικά περνάω και πότε όχι;
- Κρούσμα των αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων στην Αθήνα: Επίθεση σε αστυνομικό των ΜΑΤ που συνομιλούσε με ανήλικη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.