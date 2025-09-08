Αιματοβαμμένη διαμαρτυρία στο Νεπάλ: 19 νεκροί μετά την απαγόρευση των social media

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Νεπάλ καθώς διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία μετά από κυβερνητική απόφαση να αποκλείσει 26 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, X και YouTube.

Στο Κατμαντού, οι διαδηλωτές έσπασαν τα φράγματα και ανάγκασαν την αστυνομία καταστολής να υποχωρήσει καθώς περικύκλωσαν το κτίριο του κοινοβουλίου στην πρωτεύουσα τη Δευτέρα.

Λέγεται ότι η αστυνομία πυροβόλησε εναντίον διαδηλωτών που προσπαθούσαν να εισβάλουν στο κτίριο.

Οι αστυνομικοί έκαναν επίσης χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού, αλλά ήταν λιγότεροι σε αριθμό και αναζήτησαν καταφύγιο εντός του κοινοβουλευτικού συγκροτήματος, σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press.

«Σταματήστε την απαγόρευση των κοινωνικών μέσων, σταματήστε τη διαφθορά, όχι τα κοινωνικά μέσα», φώναζαν τα πλήθη, κουνώντας εθνικές σημαίες.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κατμαντού, ενώ μικρότερες διαδηλώσεις συνεχίζονταν το απόγευμα της Δευτέρας – και ανέφεραν ότι ακόμη 145 άτομα τραυματίστηκαν.

Ο αστυνομικός αξιωματούχος Σέκαρ Κανάλ δήλωσε ότι 28 αστυνομικοί είναι μεταξύ των τραυματιών.

Άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν οι διαδηλώσεις στην ανατολική πόλη του Νεπάλ, Ιταχάρι, έγιναν βίαιες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ζήτησε τη Δευτέρα άμεση και διαφανή έρευνα, μετά τις κατηγορίες ότι η αστυνομία του Νεπάλ άνοιξε πυρ κατά διαδηλωτών που απαιτούσαν από την κυβέρνηση να άρει την απαγόρευση των κοινωνικών μέσων.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από τους θανάτους και τους τραυματισμούς διαδηλωτών στο Νεπάλ σήμερα και καλούμε σε άμεση και διαφανή έρευνα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Ραβίνα Σαμντασάνι, σε ανακοίνωσή της.

