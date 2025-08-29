Αιματοκύλισμα στην Ουκρανία: Στους 23 οι νεκροί στο Κίεβο - Νέο στρατιωτικό πακέτο από ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οκτώ άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τους χθεσινούς μαζικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας στο Κίεβο, από τους οποίους σκοτώθηκαν τουλάχιστον 23 άνθρωποι.

«Η τύχη 8 ανθρώπων παραμένει άγνωστη. Πενήντα τρεις άλλοι έχουν τραυματιστεί», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως μεταφέρει και το ΑΜΠΕ.

Η Ρωσία επιτέθηκε χθες Πέμπτη με drones και πυραύλους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά.

Κίεβο: Νέο πακέτο εξοπλισμών από τις ΗΠΑ

«Το πιο μικρό (θύμα), ένα μικρό κορίτσι ήταν μόλις τριών ετών», κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος. Σήμερα έχει κηρυχθεί ημέρα πένθους στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι ζήτησε για μία ακόμη φορά «ισχυρές κυρώσεις» εις βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκαστεί να σταματήσει τους βομβαρδισμούς και να βάλει τέλος στον πόλεμο.

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση ως και 3.350 πυραύλων επιφανείας-αέρος RIM-174 Standard ERAM, ή SM-6, εκτιμώμενης αξίας 825 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας συνεργασίας για την ασφάλεια και την άμυνα (DSCA) που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για τις μεγάλες πωλήσεις όπλων, το Κογκρέσο ενημερώθηκε σχετικά, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Η αγορά θα υποστηριχθεί με χρηματοδοτήσεις των ΗΠΑ, της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας, συμπλήρωσε.

Η ανακοίνωση για την πώληση των πυραύλων αυτών (Zone 5 Technologies και CoAspire), έγινε μετά τη ρωσική μαζική επιδρομή με εκατοντάδες πυραύλους και drones εναντίον στόχων στην ουκρανική επικράτεια τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Επρόκειτο για το σφοδρότερο κύμα πληγμάτων από τα τέλη Ιουλίου, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για να τελειώσει ο πόλεμος.

«Η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και των στόχων εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ βελτιώνοντας την ασφάλεια χώρας εταίρου που αποτελεί δύναμη πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην Ευρώπη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.