Αισιοδοξία Χέγκσεθ για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: «Πλησιάζουν προς εμάς - Ο Τραμπ θα κάνει σπουδαίο deal»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι είναι «αρκετά σίγουρος» πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα πετύχει μια συμφωνία με το Ιράν.

Μιλώντας στη Σιγκαπούρη, όπου βρίσκεται για το φόρουμ Shangri-La, μια σύνοδο κορυφής για την άμυνα, ο Χέγκσεθ επανέλαβε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Sky News:

«Οποιαδήποτε συμφωνία είναι διατεθειμένος να κάνει ο πρόεδρος, θα είναι μία σπουδαία συμφωνία, για τη χώρα μας και τον κόσμο... Το είδατε από τον τρόπο που μιλάει γι' αυτήν δημόσια. Οι στόχοι δεν έχουν μετακινηθεί καθόλου... όσο πιο κοντά έρχονται σε αυτή την πραγματικότητα, τόσο πιο κοντά θα φτάσουμε σε μια τέτοιου είδους συμφωνία».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, πρόσθεσε ότι το Ιράν «γνωρίζει πολύ, πολύ ξεκάθαρα ποιες είναι οι προσδοκίες μας». Μάλιστα πρόσθεσε πως η Τεχεράνη «ερχονται προς την κατεύθυνσή μας και οι συνομιλίες ήταν παραγωγικές.

Ξέρουν πού πρέπει να πάνε τα πράγματα και είμαι αρκετά σίγουρος για τον πρόεδρό μας, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο παρά σπουδαίες συμφωνίες».

Την στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να μην προχωρά σε οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με το εάν έχει επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, ο Υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι «η κατάσταση προς το παρόν είναι ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι μια καλή συμφωνία».

Ο Τραμπ είναι υπομονετικός στο να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα διασφαλίσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Χέγκσεθ.

«Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ σήμερα το πρωί. Ήθελε να επαναλάβω πόσο υπομονετικός είναι στο να διασφαλίσει ότι με την Αμερική να αναλαμβάνει αυτό το είδος ιστορικής προσπάθειας, οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι καλή, μια σπουδαία συμφωνία, και είναι υπομονετικός στην επιδίωξη αυτού».

«Εάν το Ιράν δεν θέλει να κάνει μια σπουδαία συμφωνία που να διασφαλίζει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», τότε το Ιράν μπορεί να «αντιμετωπίσει» τον αμερικανικό στρατό, είπε ο Χέγκσεθ.

Ο επικεφαλής της άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι πλήρως προετοιμασμένες να επαναλάβουν τις εχθροπραξίες εάν λάβουν τέτοια εντολή και ότι τα αποθέματα όπλων είναι αρκετά «για να γίνει η δουλειά».

