Χέγκσεθ: «Οι ΗΠΑ μπορούν να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν - Ανησυχία για τη στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σήμερα (30/5) στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι- Λα», που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη, ότι υπάρχει «εύλογη ανησυχία» στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σχετικά με την στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας, μια τάση που καταγράφεται εδώ και δεκαετίες.

«Υπάρχει εύλογη ανησυχία για την ιστορικής κλίμακας στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας και την επέκταση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της στην περιοχή και πέραν αυτής», δήλωσε ο Χέγκσεθ κατά την ομιλία του στο φόρουμ, από το οποίο απουσιάζει για δεύτερη συναπτή χρονιά ο κινέζος υπουργός Άμυνας.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου είπε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια «ισορροπία δυνάμεων» στην Ασία, υπογραμμίζοντας πως καμία χώρα «συμπεριλαμβανομένης της Κίνας» δεν πρέπει να εδραιώσει αδιαμφισβήτητη κυριαρχία την περιοχή.

«Μια ευνοϊκή αλλά βιώσιμη ισορροπία δυνάμεων στην οποία κανένα κράτος, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, δεν μπορεί να επιβάλει την ηγεμονία του και να απειλήσει την ασφάλεια ή την ευημερία της χώρας μας και των συμμάχων μας», υπογράμμισε ο Χέγκσεθ.

Χέγκσεθ: «Οι ΗΠΑ είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν»

Οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι «παραπάνω από ικανές» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, δήλωσε επίσης ο Πιτ Χέγκσεθ. «Είμαστε απολύτως ικανοί» να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «εφόσον χρειαστεί», τόνισε ο Χέγκσεθ, υπογραμμίζοντας πως οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στις διεθνείς υποχρεώσεις τους, όπως ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει, δήλωσε χθες Παρασκευή αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ύστερα από σύσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).