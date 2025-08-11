Αίτνα: Εξερράγη το ηφαίστειο - Λάβα ρέει από τα 3.000 μέτρα

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι ιταλικές Αρχές μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνας την Κυριακή (11/8), με τη λάβα να ρέει από υψόμετρο 3.000 μέτρων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, παρατηρήθηκε άνοιγμα ενός εκχυτικού στόμιου στη νότια πλευρά του ηφαιστείου, στην περιοχή Μπόκα Νουόβα, από όπου ξεκίνησε ροή λάβας με κατεύθυνση προς τα νότια.

Επιστήμονες βρίσκονται ήδη στο σημείο για παρακολούθηση της δραστηριότητας, ωστόσο, όπως μεταδίδει το ιταλικό μέσο L’Unione Sarda, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές σεισμικές μεταβολές, ούτε εντοπίστηκαν ίχνη ηφαιστειακής τέφρας.

Το αεροδρόμιο της Κατάνια παραμένει σε κανονική λειτουργία, αν και έχει τεθεί σε εφαρμογή πορτοκαλί συναγερμός, ένδειξη αυξημένης επιφυλακής.