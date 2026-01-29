Μενού

Το ακριβότερο ακίνητο στις ΗΠΑ: Ιδιωτική λίμνη, 18 υπνοδωμάτια και 300 εκατ. δολάρια

Το ζευγάρι δισεκατομμυριούχων, Στιούαρτ και Λίντα Ρέζνικ έβγαλαν στο σφυρί το υπερπολυτελές ακίνητο των 300 στρεμμάτων - Τι περιλαμβάνει.

Σπίτι στη λίμνη
Shutterstock
Ένα τεράστιο κτήμα 300 στρεμμάτων στο Άσπεν του Κολοράντο κατέλαβε τον τίτλο της πιο ακριβής κατοικίας στις ΗΠΑ με τιμή πώλησης 300 εκατ. δολαρίων.

Το ακίνητο, γνωστό ως Little Lake Lodge, αντιπροσωπεύει το «απαύγασμα» των πολυτελών ακινήτων με το ζευγάρι δισεκατομμυριούχων, Στιούαρτ και Λίντα Ρέζνικ που είναι συνιδιοκτήτες της The Wonderful Company, να αγοράζουν τη γη στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετατρέποντάς την σε ένα εξαιρετικό ορεινό θέρετρο.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

