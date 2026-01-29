Το ακριβότερο ακίνητο στις ΗΠΑ: Ιδιωτική λίμνη, 18 υπνοδωμάτια και 300 εκατ. δολάρια

Ένα τεράστιο κτήμα 300 στρεμμάτων στο Άσπεν του Κολοράντο κατέλαβε τον τίτλο της πιο ακριβής κατοικίας στις ΗΠΑ με τιμή πώλησης 300 εκατ. δολαρίων.
Το ακίνητο, γνωστό ως Little Lake Lodge, αντιπροσωπεύει το «απαύγασμα» των πολυτελών ακινήτων με το ζευγάρι δισεκατομμυριούχων, Στιούαρτ και Λίντα Ρέζνικ που είναι συνιδιοκτήτες της The Wonderful Company, να αγοράζουν τη γη στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετατρέποντάς την σε ένα εξαιρετικό ορεινό θέρετρο.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Η τάπα του Γεραπετρίτη στον Μακάριο, η ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας και το σιωπητήριο της Καρυστιανού
- Φωτεινή Αθερίδου: «Δεν θα ήθελα να είμαι ξανά 25. Όσο πιο μικρή ήμουν, τόσο υπέφερα»
- Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Ιωάννινα: Άνοιξαν πυρ κατά βίλας - Πληροφορίες και για καταδίωξη
- Βιολάντα: Πολλά τα ερωτήματα μετά τις αποκαλύψεις για πολύμηνη διαρροή προπανίου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.