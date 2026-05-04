Ακτή Αμάλφι: Οι τουρίστες «πνίγουν» το γραφικό χωριό στη νότια Ιταλία – «Έχουμε φτάσει στα όριά μας»

Τουρίστες κατέκλυσαν τη γραφική Ακτή του Αμάλφι στην Ιταλία με αρκετούς κατοίκουν να αναφέρουν ότι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους λόγω του πλήθους που γεμίσε τους δρόμους.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο διακρίνεται ένα μεγάλο πλήθος τουριστών να στέκεται ο ένας δίπλα στον άλλο στα στενά σοκάκια του Ποζιτάνο, προκαλώντας νέα κύμα διαμαρτυριών για τον υπερτουρισμό στη γειτονική χώρα, καθώς πλησιάζουν οι καλοκαιρινές διακοπές.

Οι τουρίστες σχημάτιζαν μεγάλες ουρές στην πόλη του Αμάλφι για τα φέρι προς το Κάπρι και άλλα νησιά κοντά στη Νάπολη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph, o Σαλβατόρε Γκαλιάνο, ιδιοκτήτης του πεντάστερου Grand Hotel Tritone στο κοντινό παραθαλάσσιο χωριό Πραϊάνο, παραπονέθηκε για τη μεγάλη προσέλευση τουριστών, η οποία προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος στον δρόμο γύρω από τους βραχώδεις γκρεμούς της εντυπωσιακής ακτογραμμής.

«Αυτές είναι σκηνές βγαλμένες κατευθείαν από τον Τρίτο Κόσμο», δήλωσε ο Γκαλιάνο. «Οι δρόμοι είναι στενοί. Όταν μπλοκάρονται, επικρατεί απόλυτη σύγχυση», συνέχισε.

Ο Γκαλιάνο, πρώην δήμαρχος και περιφερειακός σύμβουλος, είπε ότι οι ημερήσιοι επισκέπτες, γνωστοί ως «mordi e fuggi» – ή τουρίστες του τύπου «φάε και φύγε» – ξοδεύουν λίγα χρήματα και αναζητούν μόνο φθηνά αναμνηστικά.

Κάποτε πόλος έλξης για αστέρες του Χόλιγουντ όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και η Σοφία Λόρεν και πιο πρόσφατα για σούπερ σταρ όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Μπρους Σπρίνγκστιν, η Ακτή του Αμάλφι έχει χτίσει τη φήμη της συνδυάζοντας τη φυσική ομορφιά και την ηρεμία της με τη γοητεία της «dolce vita».

Οι ντόπιοι φοβούνται ότι αυτή η εικόνα ενδέχεται πλέον να κινδυνεύει. «Χρειαζόμαστε έναν κανονισμό που να απαγορεύει στους επιβάτες να αποβιβάζονται από τα κρουαζιερόπλοια», δήλωσε ο Γκαλιάνο. «Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Η ομορφιά της Ακτής του Αμάλφι καταστρέφεται», είπε ακόμα.

Η ακτοφυλακή κατέγραψε περισσότερους από 28.000 επιβάτες που έφτασαν στο νησί της Ίσκια σε 48 ώρες, έναν αριθμό που πλησιάζει το ρεκόρ, ενώ χιλιάδες τουρίστες ταξίδεψαν στο Κάπρι και την Προτσίντα.

«Έχουμε φτάσει στα όριά μας», έγραψε ένας κάτοικος στο Facebook. «Ως πολίτες πρέπει να κλειδωθούμε μέσα στα σπίτια μας επειδή ακόμα δεν έχουμε μάθει να πετάμε», συμπλήρωσε.

Ο Ντανιέλε Μιλάνο, δήμαρχος του Αμάλφι, απάντησε στους επικριτές, υποστηρίζοντας ότι, ενώ οι τοπικές αρχές δεν έχουν την εξουσία να εμποδίσουν τα κρουαζιερόπλοια ή να σταματήσουν την αποβίβαση των επιβατών τους, το δημοτικό του συμβούλιο συνεργάζεται με άλλους φορείς για τη διαχείριση του ζητήματος.

«Οι πολίτες και οι επιχειρηματίες έχουν δικαίωμα να είναι θυμωμένοι και γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε τις διαδικασίες και να ζητήσουμε ειδικούς κανονισμούς για τη διαχείριση αυτών των φαινομένων που επηρεάζουν τον τουρισμό στους πιο δημοφιλείς προορισμούς», δήλωσε σε ανακοίνωσή του.

Ο Μιλάνο είπε επίσης ότι συνεργάζεται με άλλους δημάρχους για να βρει λύσεις που θα αποτρέψουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και θα μειώσουν τον αντίκτυπο του υπερβολικού τουρισμού τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.

Ο Πάολο Φάλκο, δήμαρχος του Κάπρι, δεν ήταν διαθέσιμος για να σχολιάσει, αλλά επέπληξε όσους επέκριναν τον δήμαρχο του Αμάλφι στη σελίδα του στο Facebook. «Αν είναι να μιλήσουμε για αυτό, πρέπει να το κάνουμε με σοβαρό και εποικοδομητικό τρόπο. Τα πολλά άσκοπα σχόλια ή οι εικόνες που τραβούν την προσοχή δεν οδηγούν πουθενά και δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό», είπε.