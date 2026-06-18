Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, δήλωσε στο BBC ότι η αυριανή (19/6) τελετή υπογραφής συμφωνίας Ιράν - ΗΠΑ στη Γενεύη ακυρώνεται, καθώς το μνημόνιο συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Πακιστάν δήλωσε αρχικά στο BBC ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ανέβαλε την επίσκεψή του στη Γενεύη, λέγοντας: «Η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών τεχνικών διαδρομών σε πολλαπλά ζητήματα στο πλαίσιο αυτού του ολοκληρωμένου πλαισίου».

Στα παρασκήνια σήμερα το πρωί στο Πακιστάν, πηγές διαβεβαίωσαν το BBC ότι η εκδήλωση ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Αλλά μέχρι νωρίς το βράδυ αυτό το σχέδιο είχε αλλάξει. Ο Σαρίφ ήταν ένας από τους υπογράφοντες του Μνημονίου Κατανόησης ως μεσολαβητής.

Ιράν - Ο πρόεδρος χαιρετίζει την «ιστορική» συμφωνία

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτισε σήμερα μια «ιστορική» συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την επομένη της υπογραφής του κειμένου από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ίδιο.

«Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν: η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό», δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.