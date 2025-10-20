Αλί Χαμενεΐ σε Τραμπ: «Συνεχίστε να ονειρεύεστε ότι καταστρέψατε την πυρηνική βιομηχανία του Ιράν»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, «απαντά» στον Ντόναλντ Τραμπ με φόντο τις δηλώσεις του για καταστροφή των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν επέτρεψε τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Μέσα από ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα έγραψε αναφερόμενος στον Τραμπ: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει με υπερηφάνεια ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν την πυρηνική βιομηχανία του Ιράν. Πολύ καλά, συνεχίστε να ονειρεύεστε! Το Ιράν δεν επηρεάζεται από απειλές και πιέσεις».

Στη συνέχεια, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, έκανε λόγο για την συμφωνία που θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος λέγοντας ότι: «Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι διαπραγματευτής και θέλει μια συμφωνία με το Ιράν, αλλά μια συμφωνία που επιβάλλεται με απειλές και εκβιασμούς δεν είναι συμφωνία, είναι υπαγορευμένη από τη βία, και ο ιρανικός λαός δεν θα υποκύψει σε υπαγορεύσεις».

Σχολίασε ότι «το Ιράν δεν είναι όπως άλλες χώρες που μπορούν να επηρεαστούν από απειλές και πιέσεις» ενώ παράλληλα δήλωσε ότι οι Ισραηλινοί «δεν περίμεναν ότι ένας ιρανικός πύραυλος θα μπορούσε να μετατρέψει τα ευαίσθητα ερευνητικά τους κέντρα σε στάχτη, αλλά αυτό συνέβη».

رئیس‌جمهور آمریکا افتخار میکند که صنعت هسته‌ای ایران را بمباران کردیم و از بین بردیم.

— KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) October 20, 2025

Τι είχε δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν

H δηλώση του Ντόναλντ Τραμπ που «προκάλεσε» Ιρανό ηγέτη ήταν η εξής: «Όταν τα βομβαρδιστικά μας B-2 εισέβαλαν στον ιρανικό εναέριο χώρο και επέστρεψαν αλώβητα, ήταν μια από τις πιο όμορφες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ιστορία. Πέταξαν για 37 ώρες και, όταν επέστρεψαν, καταφέραμε να καταστρέψουμε τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν», δήλωσε στο Fox News.

Ο Τραμπ επεσήμανε τη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ για την αντιμετώπιση των ιρανικών απειλών, λέγοντας: «Μαζί με το Ισραήλ, τους έχουμε στοχεύσει και σε άλλα μέτωπα. Χωρίς αυτό, δεν θα είχαμε καταφέρει να επιτύχουμε την ειρηνευτική συμφωνία».

Τον περασμένο Ιούνιο, η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον τριών σημαντικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Οι αρχικές εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών αποκάλυψαν ότι οι επιδρομές δεν έθεσαν τέλος στο ιρανικό πρόγραμμα, όπως ισχυριζόταν η Ουάσιγκτον, αλλά μάλλον ότι ο αντίκτυπός τους μπορεί να καθυστέρησε το πρόγραμμα, χωρίς όμως να επιτύχει κάτι.