Άλλοι δύο νεκροί σήμερα στη Γάζα: Συνεχίζει να «σπάει» την εκεχειρία το Ισραήλ

Ακόμα δύο Παλαιστίνιοι δολοφονήθηκαν σήμερα (20/4) από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, όπως δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι, τη στιγμή που μαχητές της Χαμάς αμύνονται κατά παραστρατιωτικών ομάδων που δρουν στην περιοχή για λογαριασμό του Ισραήλ.

Σύμφωνα με διασώστες, ένας άνδρας σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στον καταυλισμό Μπουρέιτζ σε κεντρική περιοχή του θύλακα, ενώ άλλο πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων στην Πόλη της Γάζας, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Οι δύο θάνατοι είναι οι τελευταίες βιαιότητες που παραβιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας που επετεύχθη με εγγυητή τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2025, ύστερα από δύο χρόνια γενοκτονίας από το Ισραήλ στην Παλαιστινιακή περιοχή.

Γάζα: «Ειρήνη» με 750 νεκρούς

Ο ισραηλινός στρατός δεν προέβη άμεσα σε κάποιο σχόλιο για αμφότερα περιστατικά.

Περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι μαχητές έχουν σκοτώσει τέσσερις στρατιώτες του. Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Επίσης σήμερα, κάτοικοι και πηγές προσκείμενες στη Χαμάς δήλωσαν ότι μέλη παραστρατιωτικών ομάδων, υποστηριζόμενων από το Ισραήλ, που επιχειρούσαν σε περιοχή υπό ισραηλινό έλεγχο συγκρούστηκαν με Παλαιστίνιους μαχητές ενώ περνούσαν σε περιοχή υπό τον έλεγχο της, ανατολικά της Χαν Γιούνις.

Καθώς οι παραστρατιωτικοί προσπάθησαν να υποχωρήσουν, μαχητής της οργάνωσης εκτόξευσε χειροβομβίδα προς το όχημά τους, όπως δήλωσαν κάτοικοι και μία πηγή της Χαμάς. Ακούστηκε έκρηξη, αλλά δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για θύματα.