«Εκκενώστε, εξαπολύουμε πυρά»: Η στιγμή που «βατραχάνθρωποι» των ΗΠΑ ανεβαίνουν στο ιρανικό πλοίο

Νέα πλάνα στη δημοσιότητα δίνει ο ιρανικός στρατός, καταγράφοντας τη στιγμή που πλοίο της Τεχεράνης καταλαμβάνεται από Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο των αντιποίνων που έχει εξαπολύσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν.

Στο οπτικοακουστικό υλικό, ακούγονται αξιωματικοί του αμερικανικού Ναυτικού να μεταδίδουν προς το πλοίο TOUSKA: «TOUSKA, εκκενώστε το μηχανοστάσιό σας, είμαστε έτοιμοι να εξαπολύσουμε πυρά ακινητοποίησης εναντίον σας».

Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο από αμερικανικά ελικόπτερα και πλωτά εφόδου, με πεζοναύτες να επιβιβάζονται στο σκάφος, στην πρώτη τέτοια επιχείρηση μετά την αδιέξοδη έναρξη των συνομιλιών στο Πακιστάν, με το Ιράν να υπόσχεται αντίποινα.