«Εκκενώστε, εξαπολύουμε πυρά»: Η στιγμή που «βατραχάνθρωποι» των ΗΠΑ ανεβαίνουν στο ιρανικό πλοίο

Νέα πλάνα στη δημοσιότητα δίνει ο ιρανικός στρατός, καταγράφοντας τη στιγμή που πλοίο της Τεχεράνης καταλαμβάνεται από Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο των αντιποίνων που έχει εξαπολύσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν.
Στο οπτικοακουστικό υλικό, ακούγονται αξιωματικοί του αμερικανικού Ναυτικού να μεταδίδουν προς το πλοίο TOUSKA: «TOUSKA, εκκενώστε το μηχανοστάσιό σας, είμαστε έτοιμοι να εξαπολύσουμε πυρά ακινητοποίησης εναντίον σας».
Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο από αμερικανικά ελικόπτερα και πλωτά εφόδου, με πεζοναύτες να επιβιβάζονται στο σκάφος, στην πρώτη τέτοια επιχείρηση μετά την αδιέξοδη έναρξη των συνομιλιών στο Πακιστάν, με το Ιράν να υπόσχεται αντίποινα.
- Το μυθικό meltdown του Μακάριου, η αδιαφορία της Ντόρας και οι συμβολισμοί πίσω από τον Μακρόν
- Τραγωδία στο Υπουργείο Τουρισμού: Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο της υπαλλήλου
- Η διεθνής νόσος της «τιτλομανίας»: Ευρωπαίοι πολιτικοί που πιάστηκαν όπως ο Λαζαρίδης
- Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν από αύριο 21/4: Όλες οι αλλαγές στη Γραμμή 2
