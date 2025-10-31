Η Amazon ετοιμάζεται να προχωρήσει σε περικοπές έως και 30.000 εταιρικών θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση του θέματος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση προσωπικού από το τέλος του 2022, όταν η εταιρεία είχε καταργήσει περίπου 27.000 θέσεις.

Οι απολύσεις αντιστοιχούν σε σχεδόν 10% των 350.000 εταιρικών υπαλλήλων της Amazon, αν και αποτελούν μικρό ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των 1,55 εκατομμυρίων εργαζομένων της.

Ποιους «χτυπάει» το κύμα απολύσεων

Σύμφωνα με το Reuters, οι περικοπές θα επηρεάσουν πολλαπλά τμήματα:

Ανθρώπινο Δυναμικό (People Experience and Technology – PXT)

Λειτουργίες και υπηρεσίες

Συσκευές και επικοινωνίες

Amazon Web Services (AWS)

Οι διευθυντές των ομάδων ενημερώθηκαν ήδη και εκπαιδεύτηκαν για το πώς θα ανακοινώσουν τις απολύσεις στο προσωπικό, με τα πρώτα email να αποστέλλονται από την Τρίτη το πρωί.

Η Amazon επιχειρεί να περιορίσει τα έξοδα και να «διορθώσει» τις υπερπροσλήψεις που έγιναν κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν η ζήτηση για ηλεκτρονικές αγορές εκτοξεύτηκε.

Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία είχε προσπαθήσει να μειώσει προσωπικό μέσω της επιστροφής στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα – ένα από τα πιο αυστηρά προγράμματα στον κλάδο. Ωστόσο, το μέτρο δεν απέδωσε τις αναμενόμενες αποχωρήσεις, οδηγώντας σε πιο δραστικές λύσεις.

Το Layoffs.fyi, που παρακολουθεί τις περικοπές στον τεχνολογικό τομέα, εκτιμά ότι μόνο φέτος έχουν χαθεί 98.000 θέσεις εργασίας σε 216 εταιρείες. Το 2024 ο αριθμός είχε φτάσει τις 153.000.

Το «στοίχημα» του cloud

Η μονάδα cloud computing AWS, το πιο κερδοφόρο κομμάτι της Amazon, ανακοίνωσε πωλήσεις δεύτερου τριμήνου ύψους 30,9 δισ. δολαρίων, με αύξηση 17,5%. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή υστερεί σημαντικά σε σχέση με τους ανταγωνιστές: 39% για τη Microsoft Azure και 32% για το Google Cloud.

Παράλληλα, η AWS εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα αξιοπιστίας, όπως η πρόσφατη 15ωρη διακοπή λειτουργίας που «έριξε» δημοφιλείς υπηρεσίες όπως το Snapchat και το Venmo.

Παρά το κύμα περικοπών, η Amazon σχεδιάζει να προσλάβει 250.000 εποχικούς εργαζόμενους για την εορταστική περίοδο, όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης αναδιάρθρωση στο τμήμα PXT, με έμφαση σε πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν κυρίως προαγωγές σε νέους ρόλους.

Την ίδια στιγμή, οι μετοχές της Amazon κατέγραψαν άνοδο 1,2%, ενώ η εταιρεία ετοιμάζεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου την Πέμπτη.