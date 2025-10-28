Αναφορά κόλαφος του ΟΗΕ για τη Ρωσία: Εγκλήματα πολέμου οι επιθέσεις με drones σε αμάχους

Μια επιτροπή δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιθέσεις με drones της Ρωσίας εναντίον αμάχων στη νοτιοανατολική Ουκρανία συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα , η επιτροπή ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν χρησιμοποιήσει συστηματικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να «στοχεύσουν σκόπιμα αμάχους και πολιτικά αντικείμενα, και να προκαλέσουν βλάβη και καταστροφή», κατά τον Guardian.

Η έκθεση συντάχθηκε από την Ανεξάρτητη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ για την Ουκρανία, έναν ανεξάρτητο φορέα που είναι υπόλογος στον οργανισμό.

ΟΗΕ: Στο «μικροσκόπιο» τα εγκλήματα του Πούτιν

Η τελευταία έκθεση εξέτασε συγκεκριμένα τρεις περιοχές της Ουκρανίας - τη Χερσώνα, το Νικολάιφ και το Ντνιεπροπετρόφσκ - οι οποίες βρίσκονται κοντά στην πρώτη γραμμή και όπου οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αυξηθεί σε ένταση τον τελευταίο χρόνο.

Σε αυτήν την περιοχή, η πρώτη γραμμή εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Δνίπρου και οι συντάκτες της έκθεσης διαπίστωσαν ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στάλθηκαν κατά μήκος των γραμμών είχαν στοχεύσει αδιάκοπα αμάχους και τα σπίτια τους, καθώς και σημεία συγκέντρωσης, σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας και αντικείμενα κρίσιμων υποδομών που εξυπηρετούν αμάχους.

Συχνά, οι επιθέσεις στόχευαν επανειλημμένα τις ίδιες τοποθεσίες. Οι χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν επίσης στοχεύσει πληρώματα ασθενοφόρων και πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Οι Ρώσοι έχουν χρησιμοποιήσει διάφορα μοντέλα «μικρών, μικρής εμβέλειας και χαμηλού κόστους» drones, συνήθως εξοπλισμένα με κάμερες και σύστημα καθοδήγησης, στις επιθέσεις.

Μερικά από αυτά εκρήγνυνται κατά την πρόσκρουση, ενώ άλλα ρίχνουν εκρηκτικά από ψηλά. Αυτά τα drones διαφέρουν από τα μεγαλύτερα, μεγάλης εμβέλειας drones που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να βομβαρδίζει πόλεις σε όλη την Ουκρανία σχεδόν κάθε βράδυ.

Επικαλούμενη τις τοπικές αρχές, η έκθεση εκτιμά ότι περισσότεροι από 200 πολίτες έχουν σκοτωθεί από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μικρής εμβέλειας στις τρεις περιοχές τον τελευταίο χρόνο, με 2.000 να έχουν τραυματιστεί. Οι συντάκτες της έκθεσης διεξήγαγαν περισσότερες από 200 συνεντεύξεις και εξέτασαν περισσότερα από 500 βίντεο-αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνιστούν δολοφονία, καθώς και έγκλημα πολέμου λόγω εκ προθέσεως στόχευσης αμάχων. Διαπίστωσε επίσης ότι οι επιθέσεις διαπράττονταν «στο πλαίσιο μιας συντονισμένης πολιτικής για την εκδίωξη αμάχων από αυτά τα εδάφη και συνιστούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της βίαιης μετακίνησης πληθυσμού».