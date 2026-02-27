Ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα - Καταστροφικές οι συνθήκες

Η διεθνής ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ζητά τη μαζική κλιμάκωση της σωτήριας βοήθειας και την ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση εν μέσω της συνεχιζόμενης καταστροφής στη Γάζα, όπου εξακολουθούν να χάνονται ζωές λόγω της διαρκούς βίας και των συνεχών περιορισμών στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας που επιβάλλονται από τις ισραηλινές αρχές. Παρά τις πολιτικές αυτές, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δεσμεύονται να συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη για όσο το δυνατόν περισσότερο, λειτουργώντας βάσει της αδειοδότησής τους από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, οι ισραηλινές αρχές, ως η κατέχουσα εξουσία, έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ωστόσο, νέοι περιοριστικοί κανόνες, που απαιτούν από 37 ΜΚΟ να εγκαταλείψουν τα Παλαιστινιακά Εδάφη από την 1η Μαρτίου 2026, απειλούν να μειώσουν δραστικά την ήδη ανεπαρκή βοήθεια. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου τηρούνται, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργάζονται για να διατηρήσουν τις υπηρεσίες για τους ασθενείς σε ένα όλο και πιο περιορισμένο περιβάλλον», λέει ο Christopher Lockyear, Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης. «Οι ανάγκες είναι τεράστιες και οι δραστικοί περιορισμοί έχουν θανατηφόρες συνέπειες. Εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς χρειάζονται ιατρική και ψυχολογική περίθαλψη, και δεκάδες χιλιάδες απαιτούν μακροχρόνια ιατρική, χειρουργική και ψυχολογική παρακολούθηση.»

Παρά το ειρηνευτικό σχέδιο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, οι ισραηλινές αρχές συνεχίζουν να περιορίζουν έντονα, ακόμη και να αρνούνται νερό, στέγη και ιατρική περίθαλψη. Οι συνθήκες διαβίωσης διατηρούνται σε απαράδεκτα επίπεδα, και η βία συνεχίζει να σκοτώνει και να τραυματίζει Παλαιστίνιους καθημερινά. Τις τελευταίες εβδομάδες, η ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει στη Γάζα έχει μειωθεί σημαντικά.

Στη Δυτική Όχθη, οι ιατρικές και ανθρωπιστικές ανάγκες συνεχίζουν να επιδεινώνονται εν μέσω ανησυχητικής αύξησης της βίας, των αναγκαστικών εκτοπισμών, των ενόπλων επιθέσεων από εποίκους, των κατεδαφίσεων σπιτιών, της επέκτασης των εποικισμών και των παρεμποδίσεων στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Η ανάκληση της αδειοδότησης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα από τις ισραηλινές αρχές επηρεάζει ήδη την φροντίδα των ασθενών, καθώς η μη ανανέωση της άδειας επιβαρύνει το σύστημα υγείας που έχει πληγεί τα τελευταία δύο χρόνια και συρρικνώνεται από επίμονους περιορισμούς στον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό και τις προμήθειες. Από τις αρχές Ιανουαρίου, οι ισραηλινές αρχές εμποδίζουν τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα να εισάγουν διεθνές προσωπικό και επιπλέον προμήθειες στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, και μέχρι την 1η Μαρτίου 2026 όλο το διεθνές προσωπικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει την περιοχή.

Τα ιατρικά προγράμματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα αντιμετωπίζουν ήδη ελλείψεις, και οι ιατρικές μας ομάδες ανησυχούν ιδιαίτερα για την δυνατότητά τους να συνεχίσουν να παρέχουν επείγουσα φροντίδα σε τραυματίες και υπηρεσίες αποκατάστασης στους ασθενείς, καθώς και παιδιατρική φροντίδα, υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, φροντίδα για μη μεταδοτικές ασθένειες και ψυχιατρικά περιστατικά. Μακροπρόθεσμα, οι δράσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα θα είναι αβέβαιες και πιθανώς ανέφικτες να διατηρηθούν υπό τέτοιες περιοριστικές συνθήκες.

«Τα προγράμματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα αποτελούν σανίδες σωτηρίας. Η ιατρική φροντίδα και η ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτήν την κλίμακα δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα», λέει ο Christopher Lockyear. «Μέσα στην συνεχιζόμενη ανθρωπιστική καταστροφή, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θα παραμείνουμε στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη όσο το δυνατόν περισσότερο, κάνοντας ό,τι μπορούμε. Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν την ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα και την διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη δεν θα αφεθούν στην μοίρα τους.»

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργάζονται στην Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη από το 1988, παρέχοντας ιατρική και ψυχολογική φροντίδα και πρόσφατα υπηρεσίες μεγάλης κλίμακας ύδρευσης και αποχέτευσης. Το 2025, η οργάνωση υποστήριξε ένα στα πέντε νοσοκομειακά κρεβάτια στη Γάζα, βοήθησε έναν στους τρεις τοκετούς, πραγματοποίησε 913.284 εξωτερικές ιατρικές επισκέψεις και διένειμε περισσότερα από 700 εκατομμύρια λίτρα νερού.

Τον Ιανουάριο του 2026, πραγματοποίησε 83.579 εξωτερικές ιατρικές επισκέψεις, αντιμετώπισε 40.646 επείγοντα περιστατικά και κατάφερε να φροντίσει 5.981 ασθενείς με τραύματα. Ανταποκρινόμενοι στις τεράστιες ανάγκες, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είχαν προγραμματίσει να επεκτείνουν τα προγράμματά τους το 2026 με προϋπολογισμό 130 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η υποστήριξη είναι πλέον αβέβαιη.

Οι περιοριστικές νέες απαιτήσεις αδειοδότησης, που χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για την παρεμπόδιση της βοήθειας, συμπίπτουν με μια συντονισμένη παγκόσμια εκστρατεία διαδικτυακών επιθέσεων κατά των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, που προωθείται από την κυβέρνηση του Ισραήλ.

«Μια εκστρατεία απονομιμοποίησης, που βασίζεται σε ψευδείς και αβάσιμες κατηγορίες, έχει ως στόχο να δυσφημήσει τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, να φιμώσει τη φωνή της οργάνωσης και να εμποδίσει την παροχή υγειονομικής φροντίδας», λέει ο Christopher Lockyear.

«Σε ένα πλαίσιο όπου οι διεθνείς δημοσιογράφοι αποκλείονται και οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι σκοτώνονται συστηματικά, ο περαιτέρω περιορισμός της πρόσβασης των ΜΚΟ ενέχει τον κίνδυνο να αφαιρέσει ακόμη ένα επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων της συνεχιζόμενης βίας και των μακροχρόνιων επιπτώσεών της στους ανθρώπους».