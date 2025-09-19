Ανατριχιαστικό μήνυμα της Χαμάς: «Ξεχάστε τους ομήρους, η Γάζα θα γίνει ο τάφος σας»

Η Χαμάς εξέδωσε, το βράδυ της Πέμπτης, ίσως το πιο επιτακτικό της μήνυμα για τους Ισραηλινούς ομήρους από την αρχή της εισβολής του Ισραήλ στη Γάζα, με ζοφερές υπόνοιες.

Η αντιστασιακή οργάνωση είπε ότι η χερσαία εισβολή που επιβλέπει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημαίνει ότι το Ισραήλ έχει χάσει κάθε πιθανότητα να βγάλει τους ομήρους του από την περιοχή, νεκρούς ή ζωντανούς.

Σε μήνυμα γραμμένο στα εβραϊκά και απευθυνόμενο στον ισραηλινό στρατό και την ηγεσία, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, ανέφεραν ότι ο Νετανιάχου ουσιαστικά εξέδωσε θανατική ποινή για τους ομήρους.

Χαμάς: «Η Γάζα θα γίνει ο τάφος σας»

«Οι κρατούμενοί σας είναι διασκορπισμένοι στις γειτονιές της Πόλης της Γάζας και δεν θα ανησυχούμε για τη ζωή τους αφού ο Νετανιάχου έχει αποφασίσει να τους σκοτώσει.

Η έναρξη αυτής της εγκληματικής επιχείρησης και η επέκτασή της σημαίνει ότι δεν θα λάβετε κανέναν κρατούμενο, ούτε ζωντανό ούτε νεκρό, και η μοίρα τους θα είναι η ίδια με αυτή του (Ρον Αράντ)», ανέφερε.

Ο Αράντ είναι αξιωματικός συστημάτων όπλων της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας που αγνοήθηκε σε μάχη το 1986 στον Λίβανο και πιστεύεται ότι συνελήφθη από τη στρατιωτική ομάδα Αμάλ και αργότερα παραδόθηκε στη Χεζμπολάχ.

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωση, η Χαμάς δήλωσε ότι προετοιμαζόταν για μάχη και ότι «η Γάζα θα γίνει νεκροταφείο για τους στρατιώτες σας».

Πηγή: CNN