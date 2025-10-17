Aνατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango – Γιατί στρέφουν τα βλέμματα στον γιο του

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Mango, Ισάκ Άντιτς, πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν έπεσε από ύψος περίπου 150 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Κολμπάτο, κοντά στη Βαρκελώνη.

Μαζί του βρισκόταν μόνο ο γιος του, Τζόναθαν, ο οποίος υπήρξε και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας.

Αρχικά, ο δικαστής που χειριζόταν την υπόθεση είχε κλείσει την έρευνα, θεωρώντας τον θάνατο ατύχημα. Ωστόσο, τον Μάρτιο, το δικαστήριο του Martorell αποφάσισε να την ανοίξει εκ νέου, μετά από νέες ενδείξεις και αντιφάσεις στις καταθέσεις.

Ο γιος στο επίκεντρο

Ο Τζόναθαν Άντιτς, που είχε καταθέσει δύο φορές ως μάρτυρας, βρίσκεται πλέον υπό επίσημη έρευνα ως ύποπτος για ανθρωποκτονία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, αλλά η δικαστική απόφαση επιτρέπει στις αρχές να εξετάσουν περαιτέρω στοιχεία, όπως το κινητό του τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ο Τζόναθαν περπατούσε μπροστά από τον πατέρα του και γύρισε όταν άκουσε τον ήχο από πέτρες που έπεφταν, διαπιστώνοντας τότε την πτώση.

Ωστόσο, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του και η «περίπλοκη» σχέση πατέρα-γιου θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για την αλλαγή της δικαστικής στάσης.

Η θέση της οικογένειας

Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σχόλια, τονίζοντας πως η οικογένεια συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και εκφράζει βεβαιότητα ότι η αθωότητα του Τζόναθαν θα αποδειχθεί.