Άνδρας ανέσυρε κροκόδειλο που κατασπάραξε άνθρωπο στη Νότια Αφρική: Βίντεο από την επιχείρηση

Σκηνές που «κόβουν την ανάσα» εκτυλίχθηκαν στη Νότια Αφρική, όταν ένας άνδρας, στα πλαίσια αστυνομικής επιχείρησης ανάσυρσης σορού, κατέληξε να κρεμαστεί με ειδικό εξοπλισμό «βουτώντας» σε μια όχθη γεμάτη κροκόδειλους.

Βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τη ριψοκίνδυνη επιχείρηση. Όλα ξεκίνησαν όταν εντοπίστηκε όχημα ενός άνδρα, ο οποίος αγνοούνταν. Το ΙΧ βρέθηκε μετά από ημέρες ερευνών και στα πλαίσια κοινής επιχείρησης πολλών υπηρεσιών, όπου τελικά οδήγησαν στον εντοπισμό κροκόδειλου που εκτιμάται ότι του επιτέθηκε.

Human remains of a man missing for a week were found inside a crocodile in South Africa. The man's car had been found stuck in a river. Police airlifted the killed crocodile for DNA testing of the remains. pic.twitter.com/wde6uaSQqn — World Vibe (@world_vibe_en) May 4, 2026

Αστυνομικός συμμετείχε σε αεροπορική επιχείρηση υψηλού κινδύνου για την προσέγγιση της όχθης, όπου υπήρχαν και άλλοι κροκόδειλοι, και την απομάκρυνση του ζώου.

Στο πεπτικό σύστημα του κροκόδειλου βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ. Οι αρχές προχωρούν σε εξετάσεις DNA για να επιβεβαιώσουν αν ανήκουν στον αγνοούμενο, ενώ η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη.

Η ευρύτερη περιοχή είχε πληγεί πρόσφατα από έντονες πλημμύρες, που προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές και επηρέασαν σημαντικά τα ποτάμια και τις γύρω υποδομές.και με