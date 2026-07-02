Ανδρουλάκης μετά τα «τετ α τετ» Δένδια και Γεραπετρίτη: «Πρέπει να επενδύσουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις μας»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τις συναντήσεις που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Νίκο Δένδια, δήλωσε πως «Πιστεύουμε ακλόνητα και διαχρονικά στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Η Ελλάδα είναι και οφείλει να παραμείνει μια χώρα προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και τη σταθερότητα. Απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού, απειλής ή επιθετικότητας.

Μια χώρα που οφείλει να επενδύει στις συμμαχίες της, στη συμμετοχή της στους διεθνείς οργανισμούς, στη διπλωματία και τις ένοπλες δυνάμεις της. Με θεσμούς ισχυρούς και λειτουργικούς».

Ανδρουλάκης: «Χρειαζόμαστε σαφή εθνική στρατηγική»

«Με μια εθνική στρατηγική, με σαφείς στόχους και συνέχεια, που της προσδίδει κύρος και αξιοπρέπεια», υπογράμμισε ακόμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κατά το ΑΜΠΕ.

Ανέφερε πώς τις τελευταίες μέρες από τη Κάσο έθεσε κάποια ερωτήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, στα οποία ο πρωθυπουργός δεν απαντά στον ελληνικό λαό.

«Θα ολοκληρωθεί το έργο; Και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα; Ο εκάστοτε ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί αλλά οφείλει πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.