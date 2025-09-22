Άνιστον, Στριπ, Ντε Νίρο: Ποιοι 400 celebrities υπέγραψαν επιστολή κατά της απομάκρυνσης Τζίμι Κίμελ

Το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου στις ΗΠΑ, ήρθε και πάλι στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ (Jimmy Kimmel) με τις ευλογίες... Τραμπ.

Περισσότεροι από 400 αστέρες του Χόλιγουντ υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) που καταδικάζει την αόριστη αναστολή της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live» από τη Disney, υπό την πίεση της κυβέρνησης.

Η επιστολή, που δημοσιεύθηκε πέντε ημέρες μετά την «προληπτική» αναστολή της βραδινής εκπομπής από τη Disney λόγω των σχολίων του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ για τον θάνατο του δολοφονημένου ακτιβιστή της δεξιάς Τσάρλι Κερκ, καλεί όλους τους Αμερικανούς να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη έκφραση.

Αναφέρει ότι οι προσπάθειες άσκησης πίεσης σε καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και άλλους με αντίποινα για τις απόψεις τους «χτυπούν στην καρδιά του τι σημαίνει να ζεις σε μια ελεύθερη χώρα».

Μεταξύ των υπογραφόντων την επιστολή είναι οι Τζένιφερ Άνιστον, Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέισον Μπέιτμαν, Τζέιν Φόντα, Σελένα Γκόμεζ, Ολίβια Ροντρίγκο, Νάταλι Πόρτμαν, Μάγια Ρούντολφ, Μάρτιν Σορτ, Χοακίν Φοίνιξ, Ρούνι Μάρα, Μπεν Στίλερ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζούλια Λούις-Ντρέιφους, Μάγκι Γκίλενχαλ, Μάικλ Κίτον, Ρετζίνα Κινγκ, Ντιέγκο Λούνα και Λιν-Μανουέλ Μι

Ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Bob Iger, και η συμπρόεδρος της Disney Entertainment, Dana Walden, φέρεται να πήραν την απόφαση να αποσύρουν τον Κίμελ από την τηλεόραση λόγω ενός σχολίου που έκανε στον μονόλογό του τη Δευτέρα το βράδυ, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Guardian