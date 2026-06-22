Άντι Μπέρναμ: Ο «Βασιλιάς του Βορρά» που διεκδικεί την «καρέκλα» του Στάρμερ - Τι καινούργιο φέρνει

Ο Άντι Μπέρναμ κέρδισε προ ημερών μία από τις πιο σημαίνουσες επαναληπτικές εκλογές στην πολιτική ιστορία της Βρετανίας. Η νίκη του ανοίγει τον δρόμο για να εισέλθει στο κοινοβούλιο ως βουλευτής των Εργατικών και να προκαλέσει τον Κιρ Στάρμερ για την πρωθυπουργία.

Περίπου 70.000 ψηφοφόροι στη μεταβιομηχανική βορειοδυτική Αγγλία εξέλεξαν τον χαρισματικό πολιτικό των για να τους εκπροσωπήσει στο Λονδίνο, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα.

Ο Μπέρναμ πιστεύει ότι έχει τη συνταγή για να αναζωογονήσει το Εργατικό Κόμμα, τη βρετανική πολιτική σκηνή και, κατά συνέπεια, το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η συνταγή έχει δύο κύρια συστατικά: την ελπίδα και την τοπικότητα.

Άντι Μπέρναμ: Από που κρατά ο «Βασιλιάς του Βορρά»

Αλλά πρώτα, ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ και γιατί η εκλογή του σε μια εκλογική περιφέρεια στο Λάνκασαϊρ έχει τόσο μεγάλη σημασία για το μέλλον της βρετανικής πολιτικής;

Όπως σχολιάζει το The Conversation, η θέση του Μπέρναμ πριν από την εκλογή του στο κοινοβούλιο ήταν ως δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ. Η θητεία του ως δημάρχου των Εργατικών σε αυτή τη σημαντική πόλη έδωσε παρηγοριά σε πολλούς υποστηρικτές των Εργατικών κατά τη διάρκεια των χρόνων της Συντηρητικής διακυβέρνησης - και κατά τη διάρκεια της παραπαίουσας ηγεσίας του Στάρμερ.

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Για κάποιους, ο Μπέρναμ είναι ο λεγόμενος «Βασιλιάς του Βορρά». Αυτό το παρατσούκλι προήλθε από την κεντρική του παρουσία στα πολιτικά πράγματα της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Υπό αυτή την έννοια, ήταν πάντα διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών. Ο Στάρμερ το γνώριζε κι αυτός, και έτσι απαγόρευσε στον Μπέρναμ να θέσει υποψηφιότητα σε ενδιάμεσες εκλογές τον Μάρτιο.

Η κακή απόδοση των Εργατικών στις τοπικές εκλογές στην Αγγλία τον Μάιο, καθώς και στη Σκωτία και την Ουαλία, προκάλεσε κρίση ηγεσίας.

Ένα στοιχείο αυτής της διαδικασίας, που οργανώθηκε από τους πολλούς υποστηρικτές του Μπέρναμ εντός του Εργατικού Κόμματος, ήταν η παραίτηση του νυν βουλευτή των Εργατικών στην εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ, κοντά στο Μάντσεστερ. Αυτό επέτρεψε στον Μπέρναμ να διεκδικήσει την θέση του στις ενδιάμεσες εκλογές στο Γουέστμινστερ - και στη συνέχεια να διεκδικήσει τη θέση του πρωθυπουργού.

Η «ελπίδα» του Μπέρναμ: Ανάχωμα στην ακροδεξιά

Η ελπίδα ήταν ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της νικητήριας ομιλίας του Μπέρναμ. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος αφορά τους κατοίκους του Μέικερφιλντ και των μικρών πόλεων, οι οποίοι αισθάνονται ξεχασμένοι από τα κυρίαρχα κόμματα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποστεί τις συνέπειες των μέτρων λιτότητας από το 2010 και πολλές μικρές πόλεις στη βόρεια Αγγλία, όπως αυτές στην εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ, έχουν επωμιστεί το βάρος.

Το άλλο αφορά τα μέλη και τους υποστηρικτές των Εργατικών που τώρα αισθάνονται ότι μπορεί να υπάρχει ένας τρόπος να ανακοπεί η άνοδος του ριζοσπαστικά δεξιού λαϊκιστικού κόμματος Reform UK.

Αυτή η αναμέτρηση μεταξύ των Εργατικών και του Reform στη βόρεια Αγγλία θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα των επόμενων γενικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για το 2029. Η νίκη του Μπέρναμ δίνει ελπίδα στους ταλαιπωρημένους ακτιβιστές των Εργατικών.

Ο Μπέρναμ και το «χάσμα» της περιφέρειας

Η έμφαση που δίνει ο Μπέρναμ στην ελπίδα έρχεται σε αντίθεση με την εμπειρία πολλών ανθρώπων για την τοπικότητα, το δεύτερο συστατικό της συνταγής του Μπέρναμ για ανανέωση.

Αυτή η έμφαση επιδιώκει να ξεπεράσει την κοινωνικοοικονομική ανισότητα μεταξύ του Λονδίνου και της υπόλοιπης Αγγλίας . Αυτή η ανισότητα είναι ιδιαίτερα αισθητή στις μικρές πόλεις της βόρειας Αγγλίας και στις παράκτιες περιοχές της Αγγλίας.

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Όταν ο Μπέρναμ είπε ότι η εκλογική του περιφέρεια, το Μέικερφιλντ, δεν θα αποτελούσε εφαλτήριο για το Γουέστμινστερ, αλλά μάλλον σημείο αναφοράς για τη βρετανική πολιτική, εννοούσε ότι έχει κατά νου αυτά τα μέρη κατά τον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής. Η πρόθεση είναι η πολιτική να λειτουργήσει υπέρ εκείνων που βρίσκονται στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το κατά πόσον ο «Μαντσεστερισμός» του, (σ.σ. έτσι ονομάζει ο Μπέρναμ την σοσιαλιστικής υφής πολιτική του, που κινείται στον άξονα της επίρρωσης της φτωχοποιημένης, πρώην βιομηχανικής περιφέρειας) ισοδυναμεί με πολιτική φιλοσοφία είναι αμφισβητήσιμο.

Εντάσσεται σταθερά στο διοικητικό στυλ και την ωφελιμιστική παράδοση του σύγχρονου Εργατικού Κόμματος. Αλλά η εστίαση σε έναν ηγέτη από το εκλογικό πεδίο της βόρειας Αγγλίας θα αρχίσει να κάνει τους ψηφοφόρους σε αυτό το μέρος της Βρετανίας να αισθάνονται ότι η φωνή τους ακούγεται.

Ο «βασιλιάς του βορρά» είναι πλέον το δυνατότερο φαβορί για να πάρει τα κλειδιά της Ντάουνινγκ Στριτ όποτε τεθεί η πρόκληση για την ηγεσία.