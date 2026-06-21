Ο Τραμπ προεξοφλεί παραίτηση του Στάρμερ: «Απέτυχε παταγωδώς»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε το μέλλον του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ισχυριζόμενος ότι «θα παραιτηθεί», εν μέσω εκτεταμένων εικασιών ότι ο ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του μόλις τη Δευτέρα.

«Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από τη θέση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου» δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social, αν και παραμένει ασαφές αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωρίζει κάτι οριστικά ή αν απλώς παρεμβαίνει σε σχολιασμό.

Το βρετανικό PA Media ανέφερε ότι δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ τους, από τότε που οι ηγέτες συναντήθηκαν στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ, λέγοντας ότι η αναποτελεσματική χάραξη πολιτικής θα ήταν η αιτία της πολιτικής του πτώσης.

«Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα - τη μετανάστευση και την ενέργεια» έγραψε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα παροτρύνει τη βρετανική κυβέρνηση να αναιρέσει το πάγωμα της έκδοσης νέων αδειών εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα και έχει επικρίνει τα αιολικά πάρκα.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, που επικοινώνησε με το CNN, παρέπεμψε στην πιο πρόσφατη δήλωση του Στάρμερ, όπου είπε: «Υπάρχουν περισσότερα να γίνουν και σε αυτό επικεντρώνομαι, σε αυτό για το οποίο εξελέγην, δηλαδή να υπηρετήσω τη χώρα μου».