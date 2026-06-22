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Κλειστά 4 αεροδρόμια στη Ρωσία μετά από μαζική ουκρανική επίθεση με drones

Κλειστά τα τέσσερα αεροδρόμια της πρωτεύουσας της Ρωσίας, μετά από την καταστροφή των σχεδόν 60 drones της Ουκρανίας.

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Αεροδρόμιο, Ρωσία | Associated Press
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Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι έκλεισε τα τέσσερα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα, εν μέσω ανακοινώσεων για την καταστροφή σχεδόν εξήντα ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων μέσα σε περίπου δυο ώρες.

Σε σειρά ανακοινώσεών του μέσω Telegram, ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, έκανε λόγο για 59 καταρρίψεις ή καταστροφές ουκρανικών drones από τις 03:02 ως τις 05:07

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