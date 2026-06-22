Κλειστά 4 αεροδρόμια στη Ρωσία μετά από μαζική ουκρανική επίθεση με drones

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι έκλεισε τα τέσσερα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα, εν μέσω ανακοινώσεων για την καταστροφή σχεδόν εξήντα ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων μέσα σε περίπου δυο ώρες.

Σε σειρά ανακοινώσεών του μέσω Telegram, ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, έκανε λόγο για 59 καταρρίψεις ή καταστροφές ουκρανικών drones από τις 03:02 ως τις 05:07

Towards Moscow, Russia they go again pic.twitter.com/knIRYvpl3e — kim høvik (@kimhvik2) June 22, 2026