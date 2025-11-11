Αντιδρά ο Τραμπ στην... εκ των έσω κριτική που δέχεται από την ακροδεξιά

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες ότι η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έχει «παραστρατήσει», καθώς η σύμμαχός του από την πρώτη στιγμή, γνωστή μορφή της αμερικανικής ριζοσπαστικής δεξιάς, τον παρότρυνε να επικεντρωθεί στην εσωτερική πολιτική.

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Μάρτζορι, είναι καλή γυναίκα. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει», είπε ο αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με σχόλιο της βουλεύτριας που αντιπροσωπεύει την Τζόρτζια (νοτιοανατολικά) μέσω X.

«Θα ήθελα να δω ασταμάτητες συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την εσωτερική πολιτική, όχι για την εξωτερική πολιτική με ξένους ηγέτες», ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Τέιλορ Γκριν, με αφορμή την επίσκεψη στην αμερικανική προεδρία του μεταβατικού σύρου προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα.

Η πολιτικός πολλαπλασίασε τις τελευταίες ημέρες τις δηλώσεις που καλούν την παράταξή της, το ρεπουμπλικανικό κόμμα, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αγοραστική δύναμη της μεσαίας τάξης στις ΗΠΑ.

Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ αντέτεινε χθες ότι βλέπει την προεδρία από «διεθνή, όχι τοπική» σκοπιά, κατηγορώντας τη σύμμαχό του ότι «σερβίρει σούπα» - κάνει πολιτική εξυπηρέτηση - στην «άλλη πλευρά», τους αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς.

«Είναι εύκολο να πεις ‘ω, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε για τον κόσμο’, όμως ο κόσμος είναι ο μεγαλύτερος πελάτης μας», σημείωσε ακόμη ο μεγιστάνας, δηλώνοντας «κατάπληκτος» για τις όχι και πολύ συγκαλυμμένες επικρίσεις της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Το ρεπουμπλικανικό κόμμα υπέστη την περασμένη εβδομάδα οδυνηρές ήττες σε τοπικές εκλογές. Η ερμηνεία ορισμένων αναλυτών ήταν πως οι Αμερικανοί εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ακρίβεια.

Διαφωνίες

Η καταπολέμηση του πληθωρισμού ήταν ανάμεσα στις βασικές υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας που τον οδήγησε για δεύτερη φορά στον Λευκό Οίκο.

Αντιπρόσωπος της πιο ριζοσπαστικής πτέρυγας των ρεπουμπλικάνων, διαβόητη για ακραίες τοποθετήσεις της και διότι έχει ενστερνιστεί κάποιες από τις πιο ακραίες συνωμοσιολογικές θεωρίες, η κ. Τέιλορ Γκριν τους τελευταίους μήνες μοιάζει να παίρνει αποστάσεις από τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Πρόσφατα δεν δίστασε να αποτίσει φόρο τιμής στην πρώην «speaker» - πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων - Νάνσι Πελόσι, όταν η δημοκρατική ανήγγειλε πως συνταξιοδοτείται από την πολιτική, δηλώνοντας στο CNN: «θα ήθελα το κόμμα μου να εξασφαλίζει αποτελέσματα όπως η Νάνσι Πελόσι εξασφάλιζε αποτελέσματα για το δικό της».

Ο πρόεδρος Τραμπ από την άλλη φόραγε συχνά στη συγκεκριμένη αντίπαλό του την ταμπέλα «φρικτή γυναίκα».

Ενώ σύχναζε στα πιο επιθετικά πόντκαστ του κινήματος MAGA («Make America Great Again», «ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της»), η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν τις τελευταίες μέρες εμφανίζεται σε πολύ πιο κλασικές πλατφόρμες, για παράδειγμα στο ABC News ή στο CNN. Κι απευθύνει εκκλήσεις για πολιτικό διάλογο προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα των Αμερικανών.

Έχει ακόμη καλέσει επανειλημμένα να δημοσιοποιηθεί «όλο» το υλικό της «υπόθεσης Έπστιν», από το επώνυμο πλούσιου χρηματομεσίτη και σεξουαλικού αρπακτικού με θύματα πολλές νέες και ανήλικες και στενές σχέσεις με την υψηλή κοινωνία, που πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης προτού δικαστεί.

Ο συγκεκριμένος φάκελος, που παθιάζει πολλούς οπαδούς του MAGA, αντιμετωπίζεται πλέον με εντεινόμενη δυσαρέσκεια στον Λευκό Οίκο. Εν μέρει επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στο παρελθόν φιλική σχέση με τον Τζέφρι Έπστιν, την περίοδο που οι δυο τους ήταν μορφές της κοσμικής ζωής της Νέας Υόρκης.

Όλ’ αυτά έχουν οδηγήσει μερίδα του αμερικανικού Τύπου να καταρτίζει σενάρια για τις ενδεχόμενες προεδρικές φιλοδοξίες της εθνικίστριας πολιτικού, η οποία μοιάζει να πηγαίνει ακόμη πιο πέρα από το σλόγκαν «America First» («πρώτα η Αμερική») του προέδρου Τραμπ, έχοντας υιοθετήσει το σύνθημα «America Only» («μόνο η Αμερική»).