Ακυρώθηκε η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη - Σε «κρίση» οι σχέσεις Ρωσίας - ΗΠΑ

Σε «κρίση» θα λέγαμε ότι είναι οι σχέσεις Ρωσίας - ΗΠΑ μετά τις ανακοινώσεις για τις δοκιμές πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν την προγραμματισμένη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την επιμονή της Ρωσίας σε ακραίες απαιτήσεις σχετικά με την Ουκρανία.

Η απόφαση ελήφθη μετά από ένα τηλεφώνημα έντασης μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα Financial Times.

Η αντίδραση της Ρωσίας στην είδηση για τις δοκιμές πυρηνικών όπλων στις ΗΠΑ

Η κρίση ξεκίνησε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα με την εντολή Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων στις ΗΠΑ, για πρώτη φορά, μετά από τριάντα χρόνια.

Η αντίδραση της Ρωσίας στο μήνυμα Τραμπ, ήταν σαφής: Η Ρωσία θα προχωρήσει σε δοκιμές πυρηνικών όπλων, αν το κάνουν οι ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πέσκοφ, τόνισε ότι «αν ο πρόεδρος Τραμπ εννοεί τις δοκιμές του Μπουρεβέστνικ, αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση πυρηνική δοκιμή».



Αξίζει να σημειωθεί ότι γη ανακοίνωση Τραμπ έγινε εχθές (30/10) και σύμφωνα με τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο η Ρωσία δεν είχε ενημερωθεί προηγουμένως από τις ΗΠΑ για την αλλαγή της στάσης της Ουάσινγκτον αναφορικά με τις δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Οι ειδικοί λένε ότι η επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση και θα μπορούσε να ανατρέψει την πυρηνική ισορροπία δυνάμεων.

«Νομίζω ότι μια απόφαση για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και θα ωφελούσε περισσότερο τους αντιπάλους μας παρά τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Κόρεϊ Χίντερσταϊν, αντιπρόεδρος σπουδών στο Carnegie Endowment for Nuclear Peace.



Η απάντηση Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές στη Ρωσία

Στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε για την εντολή στις δοκιμές: «οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην μείνουν πίσω σε σχέση με τη Ρωσία και την Κίνα».

«Φαίνεται πως όλοι αυτοί κάνουν πυρηνικές δοκιμές. Έχουμε περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιονδήποτε. Δεν κάνουμε δοκιμές εδώ και πολλά χρόνια, αλλά με άλλους να κάνουν, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε κι εμείς», δήλωσε ο Τραμπ.

Η Ρωσία, πέρα από πυραύλους, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δοκιμάζει και πυρηνοκίνητα υποβρύχια όπλα, όπως την τορπίλη «Ποσειδών», η οποία —σύμφωνα με ρωσικές πηγές— μπορεί να προκαλέσει ραδιενεργό τσουνάμι και να καταστρέψει ολόκληρες παράκτιες περιοχές.