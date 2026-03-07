Αντιπολεμική διαδήλωση στο Λονδίνο: Μεγάλη συμμετοχή από οργανώσεις για το Ιράν και την Παλαιστίνη

Περισσότεροι από 100 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Μίλμπανκ, στο κεντρικό Λονδίνο, για μια διαδήλωση ζητώντας τον τερματισμό των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.
Αρκετές σκηνές εγκαταστάθηκαν από φιλανθρωπικές οργανώσεις και ομάδες δράσης στον δρόμο δίπλα στους Κήπους Πύργου Βικτώριας, δίπλα στο Γουέστμινστερ, με τους διαδηλωτές να μοιράζουν πινακίδες και φυλλάδια.
Ομάδες δράσης, συμπεριλαμβανομένων της «Εκστρατείας για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό» (CND), του «Stop the War», της «Εκστρατείας Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη», της «Μουσουλμανικής Ένωσης Βρετανίας», του «Παλαιστινιακού Φόρουμ στη Βρετανία» και των «Φίλων του Αλ-Άκσα», θα ηγηθούν πορείας προς την Πρεσβεία των ΗΠΑ το Σάββατο το απόγευμα.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει επιβάλει όρους που απαιτούν από τους διαδηλωτές να παραμείνουν στις καθορισμένες διαδρομές και να ολοκληρώσουν τις συγκεντρώσεις τους μετά την πορεία έως τις 5 μ.μ. (17:00 GMT).
