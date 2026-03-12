Απασφάλισε κατά του Τραμπ σύμβουλος του Χαμενεΐ: «Διεφθαρμένος, ανόητος, σατανάς»

Κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, αποκάλεσε «Σατανά» τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ υποσχέθηκε πως η Τεχεράνη θα καταστρέψει το Ισραήλ.
«Ο Τραμπ είναι ο πιο διεφθαρμένος και ο πιο ανόητος πρόεδρος (στην ιστορία) των ΗΠΑ», δήλωσε ο Γιάχια Ραχίμ Σαφαβί στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, συμπληρώνοντας πως είναι «ο Σατανάς αυτοπροσώπως».
«Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και το Ιράν δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Ένα εξ αυτών μπορεί μόνο να παραμείνει. Αυτό που θα παραμείνει είναι το Ιράν και αυτό που θα καταστραφεί είναι το σιωνιστικό καθεστώς», υποστήριξε ο Σαφαβί.
- Ακραία κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου στη Βουλή: «Γιατί μπλέκετε το παιδί του πρωθυπουργού;»
- Χαργκ: Το ιρανικό νησί που ακόμα δεν τολμούν να αγγίξουν οι Αμερικανοί για έναν κυρίως λόγο
- Δίκη Χρυσής Αυγής: Αναλυτικά οι ποινές - Πόσα χρόνια «έφαγαν» Μιχαλολιάκος και Κασιδιάρης
- O Αλεξέι Φεντόριτσεφ ήταν ένας άδικος «πατέρας» για τη Μονακό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.