Απέλαση στο 5χρονο παιδί που συνελήφθη στη Μινεσότα ζητά το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας επιβεβαίωσε ότι επιδιώκει να απελάσει το 5χρονο αγόρι από τον Ισημερινό, το οποίο συνελήφθη τον περασμένο μήνα στη Μινεσότα, είδηση που έγινε viral στα social media.

Το υπουργείο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας, αρνήθηκε ότι σχεδιάζει την ταχεία απέλαση του Λίαμ Κονέχο Ράμος, μετά την καταγγελία της δικηγόρου που εκπροσωπεί στην εφημερίδα New York Times ότι η κυβέρνηση Τραμπ ζητά την απέλασή του με συνοπτικές διαδικασίες.

Η δικηγόρος Ντανιέλ Μόλιβερ χαρακτήρισε «ασυνήθιστη» και ενδεχομένως «εκδικητική» την απόφαση του υπουργείου.

«Πρόκειται για συνηθισμένες διαδικασίες απέλασης. Αυτή είναι η συνήθης διαδικασία και δεν υπάρχει τίποτα το εκδικητικό στην εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας», είπε η εκπρόσωπος του υπουργείου Τρίσια Μακλάφλιν.

Ο Λίαμ και ο πατέρας του, ο Άντριαν Κονέχο Αρίας, μπήκαν νόμιμα στις ΗΠΑ, ως αιτούντες άσυλο. Κρατήθηκαν σε μια εγκατάσταση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στο Ντίλι του Τέξας, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, όταν δικαστής διέταξε να αφεθούν ελεύθεροι. Στη συνέχεια επέστρεψαν στη Μινεσότα.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τις ενέργειές της, ενώ το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κατηγόρησε τον Κονέχο Αρίας ότι βρίσκεται παράνομα στις ΗΠΑ, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η υπόθεση του 5χρονου, του οποίου η φωτογραφία έκανε τον γύρο του Διαδικτύου, φορώντας ένα σκουφάκι με αυτιά και κρατώντας μια σχολική τσάντα έξω από το σπίτι του με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που τον συνέλαβαν, προκάλεσε σάλο αντιδράσεων και έστρεψε την προσοχή στις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεσότα.