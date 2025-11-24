Απίστευτο περιστατικό στην Ταϊλάνδη: Την πήγαν για αποτέφρωση και άρχισε να χτυπάει το φέρετρο

Μια γυναίκα στην Ταϊλάνδη σόκαρε το προσωπικό του ναού όταν άρχισε να μετακινεί το καπάκι του φέρετρού της αφού την πήγαν για αποτέφρωση.

Όπως αναφέρει το Associated Press, ο Wat Rat Prakhong Tham, ένας βουδιστικός ναός στην επαρχία Nonthaburi στα περίχωρα της Μπανγκόκ, δημοσίευσε βίντεο που δείχνει μια γυναίκα να βρίσκεται σε ένα λευκό φέρετρο στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, κουνώντας ελαφρά τα χέρια και το κεφάλι της, αφήνοντας το προσωπικό του ναού άναυδο.

Ο Pairat Soodthoop, διευθυντής γενικών και οικονομικών υποθέσεων του ναού, δήλωσε στο Associated Press τη Δευτέρα ότι ο αδελφός της 65χρονης την οδήγησε από την επαρχία Phitsanulok για να αποτεφρωθεί. Είπε ότι άκουσαν ένα αμυδρό χτύπημα από το φέρετρο.

«Έμεινα λίγο έκπληκτος, οπότε τους ζήτησα να ανοίξουν το φέρετρο και όλοι ξαφνιάστηκαν», είπε. «Την είδα να ανοίγει ελαφρά τα μάτια της και να χτυπάει στο πλάι του φέρετρου. Πρέπει να χτυπούσε για αρκετή ώρα», είπε.

Σύμφωνα με τον Pairat, ο αδελφός είπε ότι η αδερφή του ήταν κατάκοιτη για περίπου δύο χρόνια, όταν η υγεία της επιδεινώθηκε και έπαψε να αντιδρά, φάνηκε να σταματά να αναπνέει πριν από δύο ημέρες.

Ο αδελφός της την τοποθέτησε στη συνέχεια σε ένα φέρετρο και έκανε το ταξίδι των 500 χιλιομέτρων (300 μιλίων) σε ένα νοσοκομείο στην Μπανγκόκ, στο οποίο η γυναίκα είχε προηγουμένως εκφράσει την επιθυμία να δωρίσει τα όργανά της.

Το νοσοκομείο αρνήθηκε να δεχτεί την προσφορά του αδελφού, καθώς δεν είχε επίσημο πιστοποιητικό θανάτου, είπε ο Pairat. Ο ναός Wat Rat Prakhong Tham προσφέρει δωρεάν υπηρεσία αποτέφρωσης, γι' αυτό και ο αδελφός της γυναίκας πήγε εκεί, αλλά και αυτός απορρίφθηκε λόγω του χαμένου εγγράφου.

Ο διευθυντής του ναού είπε ότι ενώ εξηγούσε πώς να αποκτήσουν πιστοποιητικό θανάτου, άκουσαν το χτύπημα. Στη συνέχεια την εξέτασαν και την έστειλαν σε ένα κοντινό νοσοκομείο. Ο ηγούμενος είπε ότι ο ναός θα κάλυπτε τα ιατρικά έξοδα της γυναίκας, σύμφωνα με τον Pairat.