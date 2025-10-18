Από τη μονή στην παραλία: Άφησε πίσω της τη ζωή της καλόγριας και έγινε δασκάλα γιόγκα

Η Ana Nycole Gomes πέρασε την εφηβεία της προετοιμαζόμενη για μια ζωή ως καλόγρια στη Βραζιλία. Όμως, ένα τυχαίο σχόλιο στάθηκε αφορμή για να αλλάξει ριζικά πορεία.

Σήμερα, στα 24 της, διδάσκει γιόγκα στην παραλία φορώντας μόνο το μπικίνι της, έχοντας αφήσει πίσω της τον μοναστικό δρόμο. Η απόφαση αυτή ήρθε έπειτα από μια απρόσμενη συνάντηση που, όπως λέει η ίδια, «άλλαξε κάτι μέσα της».

Μιλώντας στη Daily Mail, η Nycole θυμάται πως ήταν μόλις 16 ετών όταν, κατά τη διάρκεια μιας εκκλησιαστικής κατασκήνωσης στη Βραζιλία, ένας άγνωστος της είπε: «Είσαι πολύ όμορφη για να γίνεις καλόγρια». Αν και ειπώθηκε χαριτολογώντας, η φράση αυτή τη συγκλόνισε.

«Ήταν σαν κάποιος να άναψε το φως μέσα μου», λέει η Nycole. «Άρχισα να αναρωτιέμαι αν ήμουν πραγματικά έτοιμη να εγκαταλείψω τον κόσμο πριν καν τον ζήσω».

Η Nycole δεν ξαναείδε ποτέ αυτόν τον άνδρα, αλλά τα λόγια του έμειναν χαραγμένα μέσα της. Μέχρι τότε πίστευε ότι η ζωή της θα ήταν αφιερωμένη στην απομόνωση και την υπακοή. Ωστόσο, η αμφιβολία που γεννήθηκε εκείνη τη στιγμή την οδήγησε σ’ έναν τελείως διαφορετικό δρόμο.

Ποια είναι η Ana Nycole Gomes

Γεννημένη στην πόλη Arapiraca, στη βορειοανατολική Βραζιλία, η Nycole πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Εγκαταλείφθηκε από μικρή και τέθηκε υπό την προστασία του κράτους. Ο πατέρας της έχασε την επιμέλεια και εκείνη υιοθετήθηκε από μια θρησκευόμενη οικογένεια. Στα 17 της, αποφάσισε να φύγει και να αναζητήσει τον βιολογικό της πατέρα.

Άρχισε να εργάζεται ως babysitter για να στηριχτεί οικονομικά, ωστόσο οι θρησκευτικές της καταβολές παρέμεναν ισχυρές. Όπως λέει, «Η πειθαρχία που έμαθα στο μοναστήρι, τη βρήκα ξανά στη γιόγκα. Αλλά αυτή τη φορά, δεν είχε να κάνει με ενοχή – είχε να κάνει με σύνδεση».

Σήμερα, η Nycole ζει στο Maceió της Βραζιλίας και δηλώνει συμφιλιωμένη με το σώμα και τη θηλυκότητά της. Αν και κάποτε ονειρευόταν να φορέσει το ράσο, τώρα μοιράζεται βίντεο κάνοντας γιόγκα με μπικίνι, εμπνέοντας άλλους να αγκαλιάσουν τόσο την πνευματικότητα όσο και τη σωματικότητα.

«Με έμαθαν ότι η αισθησιακή πλευρά είναι αμαρτία. Τώρα τη βλέπω ως ιερή», λέει χαρακτηριστικά. «Το σώμα μου δεν είναι βάρος – είναι το μέσο με το οποίο εκφράζω την αλήθεια μου».

Καταλήγει λέγοντας: «Η καλόγρια που δεν έγινα ποτέ, μου έμαθε πώς να γίνω η γυναίκα που είμαι σήμερα. Η αποχώρησή μου από εκείνον τον δρόμο ήταν το πρώτο μου βήμα προς την ελευθερία».