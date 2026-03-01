Από τη θεοκρατία στην εθνικιστική επιβίωση: Το μέλλον του Ιράν μετά την εξόντωση του Χαμενεΐ

Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, προκάλεσε ένα από τα σημαντικότερα πλήγματα στην ηγεσία της χώρας από την ισλαμική επανάσταση του 1979, πυροδοτώντας σφοδρές διαμαρτυρίες από τους υποστηρικτές του.

Ο Χαμενεΐ ανέλαβε την ανώτατη ηγεσία του Ιράν το 1989 μετά το θάνατο του Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, ο οποίος είχε ηγηθεί της ισλαμικής επανάστασης εναντίον του φιλοαμερικανού Σάχη Μοχάμαντ Ρεζά Παχλαβί.

Την Κυριακή, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του Χαμενεΐ και άλλων ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων είναι «καθήκον και νόμιμο δικαίωμα» της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μια στιγμή «απελευθέρωσης», προβλέποντας ότι η απομάκρυνση της «κεφαλής» θα οδηγήσει στην ταχεία κατάρρευση του σώματος. Ωστόσο, στο Ιράν, η πραγματικότητα υποδηλώνει μια πολύ πιο περίπλοκη κατάσταση.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, sυνεντεύξεις με εσωτερικούς παράγοντες, στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες και πολιτικούς κοινωνιολόγους υποδηλώνουν ότι η αποκεφαλισμός της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν ενδέχεται να μην εξελιχθεί όπως το φαντάζεται η Δύση.

Αντίθετα, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα «κράτος φρουράς» – ένα παρανοϊκό, στρατιωτικοποιημένο σύστημα που θα αγωνίζεται για την ύπαρξή του χωρίς να υπάρχουν πλέον πολιτικά όρια που δεν μπορεί να ξεπεράσει.

Τα όρια της «αποκεφαλισμού» του Ιράν

Η κεντρική υπόθεση της αμερικανικής επιχείρησης είναι ότι το Ιράν είναι πολύ εύθραυστο για να επιβιώσει από το θάνατο του ανώτατου ηγέτη του. Σε τηλεφωνική συνέντευξη με το CBS News, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «ξέρει ακριβώς» ποιος έχει τον τελευταίο λόγο στην Τεχεράνη, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν μερικοί καλοί υποψήφιοι» για να αντικαταστήσουν τον ανώτατο ηγέτη, χωρίς να αναπτύξει περαιτέρω τους ισχυρισμούς του.

Ωστόσο, στρατιωτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι οι αεροπορικές επιδρομές από μόνες τους μπορούν να προκαλέσουν «αλλαγή καθεστώτος».

Ο Μάικλ Μούλροϊ, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, δήλωσε στο Al Jazeera Arabic ότι χωρίς «στρατιώτες στο έδαφος» ή μια πλήρως οπλισμένη οργανική εξέγερση, ο βαθύς μηχανισμός ασφαλείας του κράτους μπορεί να επιβιώσει απλώς διατηρώντας τη συνοχή του.

«Δεν μπορείς να διευκολύνεις την αλλαγή καθεστώτος μόνο με αεροπορικές επιδρομές», είπε ο Μούλροϊ. «Αν μείνει κανείς ζωντανός για να μιλήσει, το καθεστώς θα παραμείνει στη θέση του».

Αυτή η ανθεκτικότητα έχει τις ρίζες της στη διπλή στρατιωτική δομή του Ιράν. Η κυβέρνηση προστατεύεται όχι μόνο από τον τακτικό στρατό (Artesh), αλλά και από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) – μια ισχυρή παράλληλη στρατιωτική δύναμη που έχει συνταγματικά ως αποστολή την προστασία του συστήματος velayat-e faqih – της αρχής της κηδεμονίας του ισλαμικού νομικού.

Τους υποστηρίζει η Basij, μια τεράστια παραστρατιωτική εθελοντική πολιτοφυλακή ενσωματωμένη σε κάθε γειτονιά, ειδικά εκπαιδευμένη για να συντρίβει τις εσωτερικές διαφωνίες και να κινητοποιεί τους ιδεολογικά πιστούς. Ωστόσο, αυτή η συνοχή δοκιμάζεται ήδη.

Ο Hossein Royvaran, πολιτικός αναλυτής με έδρα την Τεχεράνη, επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις εξόντωσαν την ανώτατη βαθμίδα ασφαλείας της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του συμβούλου του Χαμενεΐ και γραμματέα του νεοσυσταθέντος Ανώτατου Συμβουλίου Άμυνας, Αλί Σαμχανί.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, δήλωσε ότι η μετάβαση της ηγεσίας θα ξεκινήσει την Κυριακή.

«Σύντομα θα συσταθεί ένα προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας. Ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και ένας νομικός από το Συμβούλιο Φυλάκων θα αναλάβουν την ευθύνη μέχρι την εκλογή του επόμενου ηγέτη», δήλωσε ο Λαριτζάνι.

«Αυτό το συμβούλιο θα συσταθεί το συντομότερο δυνατόν. Εργαζόμαστε για να το σχηματίσουμε ήδη από σήμερα», δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο γρήγορος σχηματισμός ενός προσωρινού συμβουλίου ηγεσίας – που θα αποτελείται από τον πρόεδρο, τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και έναν θρησκευτικό ηγέτη του Συμβουλίου των Φυλάκων – δείχνει ότι έχουν ενεργοποιηθεί τα «πρωτόκολλα επιβίωσης» του συστήματος.

Σύμφωνα με τον Ροϊβαράν, το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να είναι «θεσμικό, όχι προσωπικό», ικανό να λειτουργεί σε «αυτόματο πιλότο» ακόμη και όταν η πολιτική ηγεσία έχει διακοπεί.

Ωστόσο, ένας αναλυτής με έδρα την Τεχεράνη δήλωσε ότι η κατεύθυνση του Ιράν παραμένει ασαφής, καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούν να «προβάλλουν σταθερότητα».

«Οι αξιωματούχοι εδώ προσπαθούν να προβάλλουν σταθερότητα, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και ότι οι κρατικοί θεσμοί λειτουργούν αποτελεσματικά», δήλωσε ο Αμπάς Ασλανί, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Στρατηγικών Μελετών για τη Μέση Ανατολή.

«Σήμερα, οι αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν τις υποδομές ασφάλειας και στρατιωτικές υποδομές στην πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις. Υπάρχουν προσδοκίες ότι τέτοιες επιθέσεις θα συνεχιστούν – και ενδεχομένως θα ενταθούν – τις επόμενες ώρες ή ημέρες», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Αυτή η προοπτική κλιμάκωσης δεν είναι κάτι που πολλοί απλοί Ιρανοί χαιρετίζουν. Ταυτόχρονα, οι ιρανικές αρχές εκδίδουν ισχυρές προειδοποιήσεις, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσαν να ανταποκριθούν με μέσα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν εναντίον του Ισραήλ ή των Ηνωμένων Πολιτειών».

Από τη θεοκρατία στην εθνικιστική επιβίωση

Ίσως η πιο σημαντική αλλαγή αμέσως μετά το συμβάν είναι η στροφή του Ιράν από τη θρησκευτική νομιμότητα στον εθνικισμό επιβίωσης.

Γνωρίζοντας ότι ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη ενδέχεται να διακόψει τον πνευματικό δεσμό με τμήματα του πληθυσμού, οι επιζώντες αξιωματούχοι αναδιαμορφώνουν τον πόλεμο όχι ως υπεράσπιση του κλήρου, αλλά ως υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν.

Ο Λαριτζάνι, βαρυσήμαντος συντηρητικός και βασική φιγούρα της μετάβασης, εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση ότι ο τελικός στόχος του Ισραήλ είναι η «διαίρεση» του Ιράν.

Με το να δημιουργεί το φάντασμα της διάσπασης του Ιράν σε εθνοτικές μικροκρατίες, η ηγεσία στοχεύει να συσπειρώσει τους κοσμικούς Ιρανούς και την αντιπολίτευση ενάντια σε έναν κοινό εξωτερικό εχθρό. Αυτή η στρατηγική περιπλέκει τις ελπίδες των ΗΠΑ για μια λαϊκή εξέγερση.

Ο Saleh al-Mutairi, πολιτικός κοινωνιολόγος, σημειώνει ότι η κήρυξη 40 ημερών πένθους από την κυβέρνηση δημιουργεί μια «παγίδα κηδείας» για την αντιπολίτευση.

Οι δρόμοι πιθανότατα θα γεμίσουν με εκατομμύρια πενθούντες, δημιουργώντας μία ανθρώπινη ασπίδα για την κυβέρνηση και καθιστώντας δύσκολο από λογιστική και ηθική άποψη να αποκτήσουν δυναμική οι αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το τέλος της «στρατηγικής υπομονής»

Αν το Ιράν επιβιώσει από το αρχικό σοκ, η χώρα που θα αναδυθεί πιθανότατα θα είναι ριζικά διαφορετική: λιγότερο υπολογιστική και πιθανώς πιο βίαιη. Για χρόνια, ο Χαμενεΐ υπερασπιζόταν τη δοξασία της «στρατηγικής υπομονής», συχνά απορροφώντας τα πλήγματα για να αποφύγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Ο Χασάν Αχμαντιάν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, λέει ότι η εποχή αυτή έληξε με τον ανώτατο ηγέτη. «Το Ιράν έμαθε ένα σκληρό μάθημα από τον πόλεμο του Ιουνίου 2025: η αυτοσυγκράτηση ερμηνεύεται ως αδυναμία», ανέφερε ο Αχμαντιάν στο Al Jazeera Arabic. Η νέα στρατηγική της Τεχεράνης είναι πιθανό να είναι μια πολιτική «καμένης γης».

«Η απόφαση έχει ληφθεί. Αν δεχτεί επίθεση, το Ιράν θα κάψει τα πάντα», πρόσθεσε ο Αχμαντιάν, υπονοώντας ότι η αντίδραση θα είναι ευρύτερη και πιο οδυνηρή από οτιδήποτε έχει δει κανείς σε προηγούμενες κλιμακώσεις.

Αυτό ενέχει τον κίνδυνο ενός σεναρίου όπου οι διοικητές στο πεδίο, απαλλαγμένοι από την πολιτική προσοχή της κληρικής ηγεσίας, θα επιτεθούν με μεγαλύτερη σφοδρότητα.

Η δολοφονία έχει ταπεινώσει το κατεστημένο της ασφάλειας, εκθέτοντας αυτό που ο Λικά Μακί, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Μελετών Al Jazeera, αποκαλεί καταστροφική αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών.

«Ο πιστός δεν δαγκώνεται δύο φορές από την ίδια τρύπα, όμως το Ιράν έχει δαγκωθεί δύο φορές», δήλωσε ο Μακί, αναφερόμενος στο μοτίβο των αμερικανικών επιθέσεων.

Αυτή η «πλήρης έκθεση» είναι πιθανό να οδηγήσει την επιζώσα ηγεσία στην παρανομία, μετατρέποντας το Ιράν σε ένα υπερ-ασφαλές κράτος που θεωρεί κάθε εσωτερική διαφωνία ως συνεργασία με το εξωτερικό, τονίζει.

Ενώ η «κεφαλή» του Ιράν έχει αφαιρεθεί, το «σώμα» – οπλισμένο με ένα από τα μεγαλύτερα οπλοστάσια πυραύλων στη Μέση Ανατολή – παραμένει, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο Μακί.