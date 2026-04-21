Απόφαση - καταπέλτης της ΕΕ για την Ουγγαρία: Παράνομες οι διακρίσεις κατά ΛΟΑΤΚΙ+

Σε αντίδραση στην απόφαση της Τρίτης (21/04), με την οποία κρίθηκε ότι η ουγγρική νομοθεσία που εισάγει διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου αντίκειται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, η Τίνεκε Στρικ (Πράσινοι/EFA, Ολλανδία) δήλωσε:

«Η σημερινή απόφαση αποτελεί σαφή αναγνώριση του στιγματισμού, της εκφοβιστικής μεταχείρισης και των παραβιάσεων δικαιωμάτων που έχει υποστεί η κοινότητα LGBTIQ+ στην Ουγγαρία από το καθεστώς Όρμπαν. Πλέον, είναι ευθύνη της νέας ουγγρικής κυβέρνησης να διασφαλίσει την εφαρμογή της απόφασης και την ουσιαστική, πλήρη αποκατάσταση των δικαιωμάτων της κοινότητας, θέτοντάς την στο επίκεντρο των σχεδίων για την επαναφορά του κράτους δικαίου.

Οποιαδήποτε υποχώρηση θα υπονόμευε την αξιοπιστία αυτών των μεταρρυθμίσεων. Η απόφαση αυτή έχει ευρύτερη σημασία και πέρα από την Ουγγαρία, καθώς ξεκαθαρίζει ότι οι αξίες μας, όπως κατοχυρώνονται στο Άρθρο 2 της Συνθήκης της ΕΕ, δεν εφαρμόζονται μόνο μέσω πολιτικών διαδικασιών, αλλά μπορούν να κριθούν άμεσα και από το Δικαστήριο. Καλώ, λοιπόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιεί αυτό το εργαλείο κάθε φορά που διαπιστώνονται σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης».

Το χρονικό

Το 2021, η ουγγρική κυβέρνηση υιοθέτησε νομοθεσία που περιορίζει τη διάδοση υλικού το οποίο, κατά τη διατύπωσή της, «προωθεί» ή «απεικονίζει» απόκλιση από το φύλο που αποδόθηκε κατά τη γέννηση, την αλλαγή φύλου ή τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, όταν απευθύνεται σε ανηλίκους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώντας ότι η εν λόγω νομοθεσία παραβιάζει τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και τις αξίες της ΕΕ στο σύνολό τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρενέβη στην υπόθεση το 2023, στο πλαίσιο της σταθερής του στάσης υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και των θεμελιωδών ελευθεριών, ενισχύοντας τη νομική επιχειρηματολογία κατά των διακρίσεων.

Η διαφορετικότητα και η μη διάκριση αποτελούν βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατοχυρωμένες στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του σε φαινόμενα οπισθοδρόμησης των ευρωπαϊκών αξιών στην Ουγγαρία, μεταξύ άλλων και στην ενδιάμεση έκθεσή του τον Νοέμβριο του 2025 για τη διαδικασία του Άρθρου 7, εκφράζοντας ανησυχία για μέτρα που υιοθετούνται με πρόσχημα την αντιμετώπιση της λεγόμενης «προπαγάνδας LGBTIQ+».