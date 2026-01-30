«Απόλυτο σημείο καμπής»: Η Πολωνία αποκτά το ισχυρότερο ευρωπαϊκό σύστημα κατά drone

Η Πολωνία προχώρησε στην υπογραφή σειράς συμβολαίων για την προμήθεια ενός νέου συστήματος κατά drone, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «το πλέον σύγχρονο στην Ευρώπη» και θα αναλάβει την προστασία των ανατολικών συνόρων της χώρας, αλλά και των ανατολικών συνόρων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή», υπογραμμίζοντας ότι η Πολωνία βρίσκεται «σε ένα απόλυτο σημείο καμπής» ως προς την ενίσχυση της άμυνάς της απέναντι στη ρωσική απειλή.

Όπως τόνισε, τα ανατολικά σύνορα της χώρας θα είναι «τα καλύτερα προστατευμένα στην Ευρώπη».

Το νέο σύστημα San και η επένδυση-μαμούθ

Το σύστημα, με την ονομασία San, θα κοστίσει περίπου 15 δισ. ζλότι (3,6 δισ. ευρώ) και θα χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα κονδύλια του προγράμματος SAFE.

Η ανάπτυξή του θα γίνει σε συνεργασία με πολωνικές εταιρείες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με τη νορβηγική Kongsberg.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμούς, το San θα τεθεί σε λειτουργία μέσα σε δύο χρόνια και θα περιλαμβάνει:

18 συστοιχίες πυροβολικού antidrone

52 ουλαμούς πυρός

18 ουλαμούς διοίκησης

περίπου 700 οχήματα

Η απόφαση για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος κατά drone επιταχύνθηκε μετά το περιστατικό του περασμένου Σεπτεμβρίου, όταν περίπου είκοσι ρωσικά drone παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο, αναγκάζοντας τη Βαρσοβία και τους συμμάχους της να κινητοποιήσουν πολεμικά αεροσκάφη.

Δύο από τα drone καταρρίφθηκαν.

Συμπλήρωμα στο ευρύτερο αντιαεροπορικό πλέγμα της Πολωνίας

Το San θα ενταχθεί στο ήδη αναπτυσσόμενο πολωνικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, το οποίο περιλαμβάνει:

το πρόγραμμα Wisla με συστήματα Patriot μεσαίου βεληνεκούς

το πρόγραμμα Narew με βρετανικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους

τα προγράμματα μικρού βεληνεκούς Pilica και Pilica+

Ο υπουργός Άμυνας διευκρίνισε ότι το συνολικό κόστος του ευρύτερου αμυντικού σχεδιασμού θα φτάσει τα 250 δισ. ζλότι (59 δισ. ευρώ).