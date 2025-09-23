Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Καταδικάστηκε ο Ryan Routh - Αντιμέτωπος με ισόβια

Αντιμέτωπος με τα ισόβια είναι ο Ράιαν Ρουθ (Ryan Routh), ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια παιχνιδιού γκολφ του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα.

Ο Ryan Routh αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ έπαιζε γκολφ σ' ένα από τα γήπεδά του στη Φλόριντα, με τους ενόρκους να αποφασίζουν μετά από δύο ώρες ένδικης διαδικασίας.

Ο Routh κρίθηκε ένοχοε για πέντε ομοσπονδιακές κατηγορίες απόπειρας δολοφονίας, επίθεσης σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο και εγκλημάτων με όπλα, μετά από δίκη δύο εβδομάδων στο δικαστήριο του Fort Pierce της Φλόριντα, σύμφωνα με το LiveNow Fox.

Θα αντιμετωπίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης κατά την έκδοση της ποινής του.

🚨🚨BREAKING: The jury has reached a verdict in the trial of Ryan Routh - the man accused of trying to assassinate President Donald Trump.🚨🚨 — Fox News (@FoxNews) September 23, 2025

Ο Routh — οικοδόμος στο επάγγελμα, χωρίς επίσημη νομική υποστήριξη— εκπροσώπησε τον εαυτό του, παρουσιάζοντας μια ερασιτεχνική και παράξενη υπεράσπιση, στην οποία πρότεινε ότι η υπόθεση θα έπρεπε να επιλυθεί με έναν αγώνα γκολφ μέχρι θανάτου, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Πρότεινε να αναμετρηθούν ο ίδιος και ο Trump στο γήπεδο και, αν κέρδιζε ο δεύτερος, ο πρόεδρος θα μπορούσε να εκτελέσει τον Routh. Αν κέρδιζε ο πρώτος, πρότεινε να γινόταν πρόεδρος.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Routh σχεδίαζε για εβδομάδες την απόπειρα δολοφονίας, πριν παρακολουθήσει το γήπεδο γκολφ Trump International West Palm Beach στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, ενώ ο Τραμπ έπαιζε γκολφ.

Ο Routh εντοπίστηκε από έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, καθώς είχε κατασκηνώσει σε μια θέση ελεύθερου σκοπευτή στην άκρη του γηπέδου με ένα τουφέκι SKS να προεξέχει από τον φράχτη. Ο πράκτορας άνοιξε πυρ, προκαλώντας τον Routh να φύγει πριν προλάβει να πυροβολήσει.

Με πληροφορίες από New York Post