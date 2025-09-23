Απρόοπτο για τον Τραμπ πριν την ομιλία στον ΟΗΕ: Κόλλησαν οι κυλιόμενες σκάλες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 05:00 το απόγευμα (σ.σ. ώρα Ελλάδος) η ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η πρώτη του αφού επανεκλέχθηκε πρόεδρος στις ΗΠΑ.
Ωστόσο, πριν φτάσει στην αίθουσα του ΟΗΕ, όπου πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ είχαν ένα απρόοπτο, καθώς κόλλησαν οι κυλιόμενες σκάλες στο κτίριο του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη.
Το αστείο στην όλη υπόθεση είναι ότι η λειτουργία των κυλιόμενων σταμάτησε μόλις έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο κτίριο, με τον πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ να «αναγκάζονται» να τις ανέβουν.
Μάλιστα, στην αρχή της ομιλίας του ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στο απρόοπτό του, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.
