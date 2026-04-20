Αραγτσί: «Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ εμπόδιο για τις διαπραγματεύσεις»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στον πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ ότι οι «συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τις ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Αραγτσί είπε στον Νταρ ότι το Ιράν, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του θέματος, θα αποφασίσει για τα βήματα που θα ακολουθήσει.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστός πως το Ιράν επανεξετάζει την απόσυρσή του από τον προτεινόμενο δεύτερο γύρο άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η πηγή εξήρε τις «θετικές» προσπάθειες του Πακιστάν να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ κατά των πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από το Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Αυτό θα εξασφάλιζε τη συμμετοχή της χώρας στον επόμενο γύρο συνομιλιών, με την Τεχεράνη να «εξετάζει θετικά τη συμμετοχή της στις ειρηνευτικές συνομιλίες», ανέφερε ο αξιωματούχος, ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση.