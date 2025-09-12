Αργεντινή: 14χρονη μαθήτρια άνοιξε πυρ στο σχολείο μετά από περιστατικά bullying

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αργεντινή το περιστατικό με πρωταγωνίστρια μια 14χρονη μαθήτρια από την επαρχία Μεντόζα, η οποία άνοιξε πυρ εντός του σχολικού χώρου ως αντίδραση σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έφηβη, κόρη αστυνομικού, φέρεται να έκλεψε το υπηρεσιακό όπλο του πατέρα της και να πυροβόλησε στον αέρα, προκαλώντας πανικό.

Η μαθήτρια οχυρώθηκε στην αυλή του σχολείου και πυροβόλησε προς την κατεύθυνση μιας τάξης, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και διαπραγματευτές κρίσεων, οι οποίοι κατάφεραν να πείσουν την μαθήτρια να παραδώσει το όπλο και να παραδοθεί. Η έφηβη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ψυχολογική υποστήριξη και σύμφωνα με τις αρχές βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

🇦🇷 | Se entregó la adolescente de 14 años que había disparado y se atrincheró con un arma en una escuela en Mendoza, Argentina. pic.twitter.com/SX9cPNPzob — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 10, 2025

Μαρτυρίες από μαθητές και προσωπικό του σχολείου αναφέρουν πως ακούστηκαν τουλάχιστον δύο με τρεις πυροβολισμοί, ενώ βίντεο που καταγράφηκαν από κινητά τηλέφωνα αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκκένωση του σχολείου, ενώ αρκετοί μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα νευρικής κρίσης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία των εφήβων και την ασφάλεια στα σχολεία.

Πηγή: ertnews