Αργεντινή: Συντριπτική ήττα για το κόμμα του Χαβιέρ Μιλέι στις εκλογές του Μπουένος Άιρες

Το κόμμα του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, υπέστη συντριπτική ήττα την Κυριακή στις περιφερειακές εκλογές του Μπουένος Άιρες, οι οποίες θεωρούνται ως πολιτικό τεστ για το του και ως βαρόμετρο για την απόδοσή του στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου τον επόμενο μήνα.

Όπως αναφέρει το Associated Press, το πρόσφατα ιδρυθέν κόμμα του Μιλέι, La Libertad Avanza, κέρδισε μόλις το 34% των ψήφων στην μεγαλύτερη επαρχία της Αργεντινής, χάνοντας με μεγάλη διαφορά από την αριστερή περονιστική αντιπολίτευση, η οποία εξασφάλισε το 47% των ψήφων με την πλειοψηφία των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί αργά την Κυριακή.

Ο Μιλέι παραδέχτηκε ότι η συντριπτική ήττα του ακροδεξιού κόμματός του με 13 μονάδες από τους λαϊκιστές αντιπάλους του αντιπροσώπευε «μια σαφή ήττα».

«Υποστήκαμε μια ήττα και πρέπει να την αποδεχτούμε με υπευθυνότητα», δήλωσε ο Μιλέι στους υποστηρικτές του με σοβαρό ύφος στην έδρα του κόμματος, με τόνο στοχαστικό, ακόμη και μετανοημένο.

«Αν έχουμε κάνει πολιτικά λάθη, θα τα εσωτερικεύσουμε, θα τα επεξεργαστούμε, θα τροποποιήσουμε τις ενέργειές μας», είπε. Ωστόσο, δεσμεύτηκε να συνεχίσει τη ριζική οικονομική αναμόρφωση, λέγοντας: «Δεν θα υπάρξει υποχώρηση στην κυβερνητική πολιτική».

Με τον Μιλέι να αγωνίζεται να σταθεροποιήσει μια οικονομία που παραπαίει και τους στενούς συνεργάτες του να εμπλέκονται σε σκάνδαλο διαφθοράς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στα τέλη Οκτωβρίου, τα αποτελέσματα εξετάζονταν προσεκτικά για το ενδεχόμενο να ταράξουν τους επενδυτές και να αναστατώσουν τις νευρικές παγκόσμιες αγορές.

Οι αναλυτές ανέμεναν ότι το La Libertad Avanza θα έχανε με λίγες μονάδες από τους Περονιστές, αλλά οι σύμμαχοί του φοβούνταν ότι ένα χειρότερο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα στην επαρχία του Μπουένος Άιρες -η οποία αποτελεί σχεδόν το 40% του πληθυσμού της χώρας- θα ενθάρρυνε τους αντιπάλους του σε μια ευαίσθητη περίοδο.

Η ηγέτιδα των Περονιστών και πρώην πρόεδρος, Κριστίνα Φερνάντες ντε Κίρχνερ, φάνηκε να αισθάνεται ότι έπαιρνε κάποια εκδίκηση μετά την καταδίκη της για διαφθορά και την κριτική για την οικονομική της διαχείριση που οδήγησε σε μια κρίση την οποία κληρονόμησε ο Μιλέι.

«Το είδες αυτό, Μιλέι;», έγραψε η πρώην πρόεδρος δύο θητειών (2007-2015) στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X. «Βγες από τη φούσκα σου, αδερφέ. ... Τα πράγματα γίνονται δύσκολα».